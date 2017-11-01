На Южном Урале сегодня ожидается «день жестянщика»

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России по области, порывы ветра могут достигать 24 м/с. Спасатели рекомендует всем автовладельцам не выезжать без необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.

При поездке на дальние расстояния необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, тёплую одежду. В МЧС советуют уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин.