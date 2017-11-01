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07:24 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале сегодня ожидается «день жестянщика»

По данным Челябинского гидрометцентра, 1 ноября в большинстве районов региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 766 мм рт. ст. 2 м/с

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России по области, порывы ветра могут достигать 24 м/с. Спасатели рекомендует всем автовладельцам не выезжать без необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.

При поездке на дальние расстояния необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, тёплую одежду. В МЧС советуют уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин.

Если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс, малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. В случае беды следует звонить по номеру «101».

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