На Южном Урале сегодня ожидается «день жестянщика»
По данным Челябинского гидрометцентра, 1 ноября в большинстве районов региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.
По данным Челябинского гидрометцентра, 1 ноября в большинстве районов региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.
Как сообщили Накануне.RU в МЧС России по области, порывы ветра могут достигать 24 м/с. Спасатели рекомендует всем автовладельцам не выезжать без необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.
При поездке на дальние расстояния необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, тёплую одежду. В МЧС советуют уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин.
Если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс, малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. В случае беды следует звонить по номеру «101».