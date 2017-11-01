В Красноярске прошли массовые учения ГУФСИН

Освобождение захваченного поезда занимает пару минут. Примерно столько же уходит на нейтрализацию преступника на автомобиле. Но главная часть тактических учений — бунт заключённых — происходит на этой территории. По легенде учений, массовые беспорядки возникли в следственном изоляторе. Когда переговоры зашли в тупик, начинается силовая фаза противостояния. Силы ГУФСИН стянуты к забору.



Условные осуждённые устроили погромы и поджоги. Вооружились подручными средствами и всячески оказывали сопротивление. Усмирять толпу из 200 хулиганов пришлось с участием бронетехники. В ходе штурма мятежников разбили на группы и принудили сдаться. Не обошлось и без раненых и убитых. Условно, конечно.



«Немного вживаешься в эту роль. Начинаешь оказывать буйное сопротивление. В то же время был некий страх, когда идёт толпа сотрудников с оружием», — поделился Начальник отряда отдела по воспитательной работе Максим Романов.



Такие жёсткие тренировки проходят не просто так. С 2012 года беспорядки в исправительных учреждениях произошли в пяти регионах. Задача учений — быть готовыми к любым ситуациям. «Сначала групповые неповиновения, потом переросли в массовые беспорядки. Это и Кировоград и Челябинск, Башкирия, Хакасия, Иркутск. Такие происшествия влекут за собой не только серьёзные материальные потери, но и людские в том числе», — пояснил заместитель начальника ГУФСИН Красноярского края Геннадий Гартман.



Чтобы собрать сводный отряд похожей численности, в реальной обстановке нужно около шести часов. И учения в итоге прошли безупречно — бойцы готовы к неожиданностям.





Владимир ЖАРИНОВ









