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05:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске прошли массовые учения ГУФСИН

Сотрудники исправительных колоний и тюрем на один день надели тюремные робы и перевоплотились в осуждённых. В Красноярске прошли массовые учения ГУФСИН, в ходе которых подавляли условный мятеж.

Источник: Вести - Красноярск

Освобождение захваченного поезда занимает пару минут. Примерно столько же уходит на нейтрализацию преступника на автомобиле. Но главная часть тактических учений — бунт заключённых — происходит на этой территории. По легенде учений, массовые беспорядки возникли в следственном изоляторе. Когда переговоры зашли в тупик, начинается силовая фаза противостояния. Силы ГУФСИН стянуты к забору.

Условные осуждённые устроили погромы и поджоги. Вооружились подручными средствами и всячески оказывали сопротивление. Усмирять толпу из 200 хулиганов пришлось с участием бронетехники. В ходе штурма мятежников разбили на группы и принудили сдаться. Не обошлось и без раненых и убитых. Условно, конечно.

«Немного вживаешься в эту роль. Начинаешь оказывать буйное сопротивление. В то же время был некий страх, когда идёт толпа сотрудников с оружием», — поделился Начальник отряда отдела по воспитательной работе Максим Романов.

Такие жёсткие тренировки проходят не просто так. С 2012 года беспорядки в исправительных учреждениях произошли в пяти регионах. Задача учений — быть готовыми к любым ситуациям. «Сначала групповые неповиновения, потом переросли в массовые беспорядки. Это и Кировоград и Челябинск, Башкирия, Хакасия, Иркутск. Такие происшествия влекут за собой не только серьёзные материальные потери, но и людские в том числе», — пояснил заместитель начальника ГУФСИН Красноярского края Геннадий Гартман.

Чтобы собрать сводный отряд похожей численности, в реальной обстановке нужно около шести часов. И учения в итоге прошли безупречно — бойцы готовы к неожиданностям.


Владимир ЖАРИНОВ




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