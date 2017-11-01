Ольга Бузова предложила хабаровскому «Амуру» свою песню в качестве гимна

В Instagram Ольги Бузовой появилось видео, сделанное во время хоккейного матча хабаровского «Амура» с «Нефтехимиком», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Капитан «Амура» Виталий Атюшов отпраздновал гол, изобразив руками движение из песни Бузовой «Мало половин».



Ольга по достоинству оценила исполнение, написав:



«Как приятно, что у одних из самых мужественных спортсменов такой прекрасный музыкальный вкус! Я всегда любила хоккей. Предлагаю ребятам вообще взять мою песню #МалоПоловин как гимн команды! Ведь уже понятно, что танец из моего хита приносит удачу. Кстати, приглашаю всю команду “Амура” во главе с Виталием Атюшовым на свой первый большой сольный концерт 3 ноября в “Известия Холл”. Именно там мы все станцуем и я заряжу вашу команду только на Победы».