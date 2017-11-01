Пельмени появятся в меню иркутских школьников в 2018 году
Пельмени появятся в меню иркутских школьников с января 2018 года.
Пельмени появятся в меню иркутских школьников с января 2018 года.
Пельмени появятся в меню иркутских школьников с января 2018 года. Как 31 октября 2017 года сообщила
Пока для питания в школах разработано два вида пельменей: «Нежные» и «Классические». Для их приготовления используется мясо только высшей категории. Предприятие планирует постепенно наращивать производство пельменей и полностью заменить в школьном меню продукцию, закупаемую у других производителей. С января 2018 года пельмени начнут поступать в школы Октябрьского округа Иркутска. К декабрю 2017 года пельмени появятся в свободной продаже в фирменной сети предприятия.
Помимо этого, на комбинате установлен новый куттер — аппарат для окончательного тонкого измельчения фарша. Благодаря этому прибору значительно повысилась производительность мясного цеха. Также для увеличения производства мясных полуфабрикатов установлена новая холодильная установка.