Пельмени появятся в меню иркутских школьников в 2018 году

Пельмени появятся в меню иркутских школьников с января 2018 года. Как 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрация города со ссылкой на директора МУП «Комбинат питания» Виктора Беляева, рецептура пельменей была разработана специалистами комбината специально для детского питания. «На прошлой неделе мы получили и установили машину для лепки пельменей. Сейчас оборудование проходит настройку и отрабатывается полный производственный цикл. Мы рассчитываем выпускать около 400 килограммов пельменей за смену. В них не будут использоваться консерванты, усилители вкуса и перец», — рассказал Виктор Беляев.

Пока для питания в школах разработано два вида пельменей: «Нежные» и «Классические». Для их приготовления используется мясо только высшей категории. Предприятие планирует постепенно наращивать производство пельменей и полностью заменить в школьном меню продукцию, закупаемую у других производителей. С января 2018 года пельмени начнут поступать в школы Октябрьского округа Иркутска. К декабрю 2017 года пельмени появятся в свободной продаже в фирменной сети предприятия.