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07:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске нарушителей ПДД на ж/д переездах будут снимать на видео

Видеоматериалы передадут в Госавтоинспекцию.

Сегодня, 1 ноября, более 20 железнодорожных переездов региона попадут под усиленный контроль. Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги совместно с ГИБДД проведут профилактическую операцию «Железнодорожный переезд!».

На каждом ж/д переезде будут дежурить экипажи ГИБДД и специалисты железной дороги. Водителям расскажу о последствиях ДТП на переездах и раздадут тематические памятки с сувенирами.

На переездах с интенсивным движением автотранспорта будет вестись видеофиксация на мобильные устройства. Затем видеоматериалы передадут в ГИБДД для анализа возможных нарушений ПДД.

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