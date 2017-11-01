В Омске нарушителей ПДД на ж/д переездах будут снимать на видео
Видеоматериалы передадут в Госавтоинспекцию.
Видеоматериалы передадут в Госавтоинспекцию.
Сегодня, 1 ноября, более 20 железнодорожных переездов региона попадут под усиленный контроль. Сотрудники
На каждом ж/д переезде будут дежурить экипажи ГИБДД и специалисты железной дороги. Водителям расскажу о последствиях ДТП на переездах и раздадут тематические памятки с сувенирами.
На переездах с интенсивным движением автотранспорта будет вестись видеофиксация на мобильные устройства. Затем видеоматериалы передадут в ГИБДД для анализа возможных нарушений ПДД.