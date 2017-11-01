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05:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутской области могут получить услуги ФСС в электронном виде

Жители Иркутской области могут получить государственные услуги Фонда социального страхования не только при личной встрече со специалистами, но и с помощью Интернета через единый портал государственных услуг РФ (ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru). Об этом 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения ФСС РФ.

Источник: Reuters

Одна из основных задач фонда — упростить процедуру взаимодействия между жителями региона и ведомством. Благодаря стремительному развитию высоких технологий получение государственных услуг стало комфортным и удобным. Пользуясь системой ЕПГУ и получая госуслуги в электронном виде, жители области избегают очередей и затрат личного времени.

Работать с системой просто. При использовании портала в первый раз необходимо зарегистрироваться: заполнить личные и паспортные данные, номер СНИЛС, а также указать электронную почту или номер мобильного телефона. После проверки учётных сведений необходимо подтвердить свою личность, придя в ближайший филиал Иркутского РО с документом, удостоверяющий личность.

Зарегистрированный пользователь портала уже может заходить в личный кабинет и выбрать из списка органов власти «Фонд социального страхования». Выбрав из доступного перечня необходимую услугу, ознакомившись с условиями ее предоставления, нажать кнопку «получить». Заключительным шагом будет заполнение электронного заявления и прикрепления необходимых документов. Теперь получателю услуг фонда остается только так же отслеживать и контролировать процесс исполнения заявки.

Возможности портала открыты для физических, юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Для жителей Иркутской области в электронном виде доступно 19 видов государственных услуг, которые оказывает ФСС РФ. Через портал ГОСУСЛУГ можно: подать заявление, сдать отчетность, получить пособия, улучшить условия труда, получить информацию о страховых взносах, получить скидку к страховым тарифам, направить жалобу, подтвердить основной вид экономической деятельности, зарегистрироваться в качестве страхователя, получить страховые выплаты в связи травмой на производстве и т. д.

За консультациями по регистрации и работе с порталом можно обратиться к специалистам Иркутского РО. Все адреса и телефоны филиалов указаны на сайте Иркутского регионального отделения r38.fss.ru/.

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