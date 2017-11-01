Улицу в центре Новосибирска перекроют и-за празднования Дня народного единства, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

4 ноября с 8 утра до 22 часов будет полностью закрыто движение для автомобилей по улице Депутатской — от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.