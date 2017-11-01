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07:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Улицу в центре Новосибирска перекроют и-за празднования Дня народного единства

Движение для автомобилей будет полностью закрыто по улице Депутатской, рассказали в муниципалитете.

Улицу в центре Новосибирска перекроют и-за празднования Дня народного единства, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

4 ноября с 8 утра до 22 часов будет полностью закрыто движение для автомобилей по улице Депутатской — от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

Объезд доступен по дорогам общего пользования.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в муниципалитете.

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