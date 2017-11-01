Осадки прогнозируют синоптики в среду в Казахстане

В Западно-Казахстанской области усилится ветер 15-20, днем местами 23 м/с. В Костанайской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, туман, гололед.

В Акмолинской, днем в Актюбинской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Жамбылской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается усиление ветра в районе Жаланашколя 18-23, порывы 28 м/с. В Мангистауской, Павлодарской областях местами туман.