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07:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Осадки прогнозируют синоптики в среду в Казахстане

АСТАНА, 01 ноя — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами пройдут осадки, лишь на юге, юго-востоке и северо-востоке ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, сообщает «Казгидромет».

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Источник: Sputniknews.kz

В Западно-Казахстанской области усилится ветер 15-20, днем местами 23 м/с. В Костанайской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, туман, гололед.

В Акмолинской, днем в Актюбинской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Жамбылской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается усиление ветра в районе Жаланашколя 18-23, порывы 28 м/с. В Мангистауской, Павлодарской областях местами туман.

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