Пропавший в Новосибирске 15-летний подросток в бирюзовых кроссовках найден живым
Даниил Ковалев ушел из дома на улице Оловозаводской 28 октября, с тех пор о нем не было никакой информации, рассказали в МВД.
Даниил Ковалев ушел из дома на улице Оловозаводской 28 октября, с тех пор о нем не было никакой информации, рассказали в МВД.
Пропавший в Новосибирске 15-летний подросток в бирюзовых кроссовках найден живым, об этом сообщает
«Сегодня около 17.30 сотрудниками полиции место нахождения без вести пропавшего Даниила Ковалева установлено. Его жизни ничего не угрожает. В настоящее время с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних и выясняют причины ухода из дома», — сообщили в полиции.
Напомним, Даниил Ковалев ушел из дома на улице Оловозаводской 28 октября, с тех пор о нем не было никакой информации.