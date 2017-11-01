Пропавший в Новосибирске 15-летний подросток в бирюзовых кроссовках найден живым, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

«Сегодня около 17.30 сотрудниками полиции место нахождения без вести пропавшего Даниила Ковалева установлено. Его жизни ничего не угрожает. В настоящее время с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних и выясняют причины ухода из дома», — сообщили в полиции.