Погода в Башкирии на 1 ноября: МЧС предупреждает об ураганном ветре

Сегодня, 1 ноября, прогнозируется небольшой дождь, местами до умеренного, в отдельных районах со снегом.



На отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами с порывами до сильного. МЧС Башкирии проинформировало граждан об ураганном ветре со скоростью 8−13 м/с, который может достигнуть порывов 18−23 м/с.