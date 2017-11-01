Погода в Башкирии на 1 ноября: МЧС предупреждает об ураганном ветре
Сегодня ожидается дождь со снегом, но день будет теплым, сообщает Башгидрометцентр.
Сегодня ожидается дождь со снегом, но день будет теплым, сообщает Башгидрометцентр.
Сегодня, 1 ноября, прогнозируется небольшой дождь, местами до умеренного, в отдельных районах со снегом.
На отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер
Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до +4°.
Напомним, накануне МЧС Башкирии предупредило уфимцев о густом тумане.
Однако тумана практически не было, но зато прошел хороший ливень, в отдельных районах сильный. После дождя уфимцы наблюдали красивую двойную радугу.