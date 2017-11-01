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07:33 (мск), источник: PROUFU.ru

Погода в Башкирии на 1 ноября: МЧС предупреждает об ураганном ветре

Сегодня ожидается дождь со снегом, но день будет теплым, сообщает Башгидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 766 мм рт. ст. 2 м/с

Сегодня, 1 ноября, прогнозируется небольшой дождь, местами до умеренного, в отдельных районах со снегом.

На отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами с порывами до сильного. МЧС Башкирии проинформировало граждан об ураганном ветре со скоростью 8−13 м/с, который может достигнуть порывов 18−23 м/с.

Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до +4°.

Напомним, накануне МЧС Башкирии предупредило уфимцев о густом тумане.

Однако тумана практически не было, но зато прошел хороший ливень, в отдельных районах сильный. После дождя уфимцы наблюдали красивую двойную радугу.

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