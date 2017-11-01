Приморцам выбивают зарплаты через прокуратуру
Прокуроры Приморья предъявили претензии 13 работодателям, сообщает Deita. ru.
Прокуроры Приморья предъявили претензии 13 работодателям, сообщает Deita. ru.
Вопросы возникли по фактам выплаты работникам заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, нарушения трудовых прав работников устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности.
В целом за 9 месяцев по мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 498 млн. руб., в том числе в полном объеме погашена задолженность перед работниками ЗАО «ТМК», ОАО «Дальэнергоремонт», ООО «ПримКедрТранс», ООО «Дальнегорское АТП», ПАО «НСРЗ», МУП «ЖКХ Ханкайского муниципального района», ООО «ДВУЭС» — сообщает ведомство.
Михаил Грач.