Приморцам выбивают зарплаты через прокуратуру

Вопросы возникли по фактам выплаты работникам заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, нарушения трудовых прав работников устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности.

В целом за 9 месяцев по мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 498 млн. руб., в том числе в полном объеме погашена задолженность перед работниками ЗАО «ТМК», ОАО «Дальэнергоремонт», ООО «ПримКедрТранс», ООО «Дальнегорское АТП», ПАО «НСРЗ», МУП «ЖКХ Ханкайского муниципального района», ООО «ДВУЭС» — сообщает ведомство.