Екатеринбург встретит новый месяц дождями

Источник: РИА "Новости"

Утром облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит +1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов, пройдет дождь. Ветер южный, порывами до 13 м/с. К вечеру малооблачно, +2 градуса.

Завтра, 2 ноября, утром пасмурно, +1 градус. К обеду воздух прогреется до +2 градусов, пройдет небольшой дождь. Вечером его сменит снег, похолодает до -2. Ветер юго-западный, до 15 м/с.