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07:39 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург встретит новый месяц дождями

Ноябрь в Екатеринбурге начнется с дождей, сообщает Gismeteo. Сегодня, 1 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Утром облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит +1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов, пройдет дождь. Ветер южный, порывами до 13 м/с. К вечеру малооблачно, +2 градуса.

Завтра, 2 ноября, утром пасмурно, +1 градус. К обеду воздух прогреется до +2 градусов, пройдет небольшой дождь. Вечером его сменит снег, похолодает до -2. Ветер юго-западный, до 15 м/с.

В пятницу, 3 ноября, немного похолодает. Утром температура воздуха составит -4, днем до -1, небольшой снег. К вечеру столбики термометров опустятся до отметки -3 градуса. Ветер западный до 12 м/с.

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