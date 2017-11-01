Екатеринбург встретит новый месяц дождями
Ноябрь в Екатеринбурге начнется с дождей, сообщает Gismeteo. Сегодня, 1 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду.
Ноябрь в Екатеринбурге начнется с дождей, сообщает Gismeteo. Сегодня, 1 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду.
Утром облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит +1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов, пройдет дождь. Ветер южный, порывами до 13 м/с. К вечеру малооблачно, +2 градуса.
Завтра, 2 ноября, утром пасмурно, +1 градус. К обеду воздух прогреется до +2 градусов, пройдет небольшой дождь. Вечером его сменит снег, похолодает до -2. Ветер
В пятницу, 3 ноября, немного похолодает. Утром температура воздуха составит -4, днем до -1, небольшой снег. К вечеру столбики термометров опустятся до отметки -3 градуса. Ветер западный до 12 м/с.