Активисты насчитали 43 улицы без тротуаров в Новосибирске

С призывом пожаловаться на разбитые участки городских тротуаров в середине октября к новосибирцам обратились активисты общественного движения «Гражданский патруль». Но в результате обработки сообщений выяснилось, что благоустроенных пешеходных проходов полностью лишены десятки улиц мегаполиса и даже некоторые учебные заведения. Например, средняя общеобразовательная школа № 169. По словам горожан, к ней не организованы подходы и подъезды.

С проблемами организации тротуаров обратились к общественникам жители Ватутина, Блюхера, Гоголя, Горской, Зорге, Щетинкина, Титова, Ленинградской, Добролюбова, Коммунистической, Революции и Толстого. В печальном состоянии проходы на Урицкого и Горького.

На улице Обской вообще не предусмотрены маршруты для пешеходов. По словам жителей, люди в буквальном смысле «мотыляются» под колесами машин. Здесь нет освещения. Местами улица в котлованах, из которых исходит паровая завеса. Напротив, кстати, брошенные стройки.

«Понятно, мы сегодня поднимаем очень больной для Новосибирска вопрос. Но не говорить об этом тоже нельзя. Новосибирцам и местной власти пора уходить от, казалось бы, очень маленького вопроса “качества тротуаров” в сторону очень востребованного вопроса комфорта пешеходов. Считаю, удобный город должен начинаться с удобного и безопасного тротуара. Поэтому мы с исключительной щепетильностью направим полученные жалобы в органы и проконтролируем их судьбу не просто до полного решения, а до очень качественного исполнения», — прокомментировал итоги общественного рейда Ростислав Антонов.