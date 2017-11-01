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07:40 (мск), источник: VN.ru

Активисты насчитали 43 улицы без тротуаров в Новосибирске

Горожане пожаловались на полное отсутствие тротуаров. Сегодня в мэрию Новосибирска направлена жалоба на 43 проблемных для пешеходов участков города.

С призывом пожаловаться на разбитые участки городских тротуаров в середине октября к новосибирцам обратились активисты общественного движения «Гражданский патруль». Но в результате обработки сообщений выяснилось, что благоустроенных пешеходных проходов полностью лишены десятки улиц мегаполиса и даже некоторые учебные заведения. Например, средняя общеобразовательная школа № 169. По словам горожан, к ней не организованы подходы и подъезды.

С проблемами организации тротуаров обратились к общественникам жители Ватутина, Блюхера, Гоголя, Горской, Зорге, Щетинкина, Титова, Ленинградской, Добролюбова, Коммунистической, Революции и Толстого. В печальном состоянии проходы на Урицкого и Горького.

На улице Обской вообще не предусмотрены маршруты для пешеходов. По словам жителей, люди в буквальном смысле «мотыляются» под колесами машин. Здесь нет освещения. Местами улица в котлованах, из которых исходит паровая завеса. Напротив, кстати, брошенные стройки.

«Понятно, мы сегодня поднимаем очень больной для Новосибирска вопрос. Но не говорить об этом тоже нельзя. Новосибирцам и местной власти пора уходить от, казалось бы, очень маленького вопроса “качества тротуаров” в сторону очень востребованного вопроса комфорта пешеходов. Считаю, удобный город должен начинаться с удобного и безопасного тротуара. Поэтому мы с исключительной щепетильностью направим полученные жалобы в органы и проконтролируем их судьбу не просто до полного решения, а до очень качественного исполнения», — прокомментировал итоги общественного рейда Ростислав Антонов.

Отметим, среди перечисленных горожанами проблем попадались жалобы на строительство, развернувшееся посреди тротуара, и даже на мусорные баки, перегораживающие проход. И, конечно же, на ямы.

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