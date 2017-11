Что меняется в нашей жизни в ноябре

10 ноября — Всемирный день науки или более официально — Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development). Праздник отмечается ежегодно с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки.

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.