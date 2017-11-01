Что меняется в нашей жизни в ноябре

К началу каждого месяца сотрудники ГТРК «Южный Урал» традиционно подготавливают обзор законодательных нововведений, с которыми придется столкнуться россиянам, а также подборку исторических дат и предстоящих событий в стране и регионе.

Изменения в правовом поле.

С 1 ноября вступает в силу Указание Банка России от 5 июня 2017, которым утверждены новые формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций и порядок их составления и представления в Банк России. Новые формы применяются при составлении отчетности по состоянию на 1 декабря 2017 года.

С 1 ноября вводится требование о внесении заказчиками в реестр заключенных контрактов сведений обо всех соисполнителях и субподрядчиках, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства или социально ориентированными НКО. Информация должна включать всех соисполнителей, субподрядчиков, относящихся к субъектам МСП или социально ориентированных НКО, заключивших договоры с основным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по госконтракту.

С 1 ноября Минтрудом России вводятся в действие Правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности. Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производством и отделкой тканей и трикотажа, нетканых материалов, прядением, производством текстильных изделий и одежды, обработкой кожевенного сырья, дублением и отделкой кожи, выделкой и крашением меха, производством одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.

С 1 ноября владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов запрещено предоставлять возможность их использования в РФ для получения доступа к заблокированным информационным ресурсам.

Со 2 ноября проверки субъектов государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения с осуществлением риск-ориентированного подхода осуществляются в соответствии с установленным порядком. В частности, определяются критерии отнесения объектов государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения к категориям риска.

С 3 ноября Минприроды России даны методические указания по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов. Указания предназначены для организаций, ведущих хозяйственную и иную деятельность на территории РФ, и устанавливают порядок количественного определения объема косвенных энергетических выбросов CO2, образующихся в результате потребления организациями электрической и тепловой энергии, полученной от внешних генерирующих объектов, для целей мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в соответствии с Концепцией формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в России.

С 5 ноября вступают в силу изменения в порядок провоза ручной клади при воздушной перевозке и перечень перевозимых в ручной клади вещей. В частности, определено, что:

— норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком, не может быть менее 5 килограммов на одного пассажира;.

— для бронирования необходимо согласовать с перевозчиком перевозку багажа, вес одного места которого превышает 30 кг (ранее — 32 кг);.

— при оплате или оформлении поездки перевозчик обязан предоставить пассажиру информацию, кроме прочего, о вещах, которые могут провозиться в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком без взимания дополнительной платы;.

— при регистрации или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь в пределах нормы ее бесплатного провоза, а также рюкзак, детскую люльку и коляску при перевозке ручной клади сверх нормы;.

— в случае заключения пассажиром договора воздушной перевозки пассажира, не предусматривающего норму бесплатного провоза багажа, перевозчик обязан принять к багаж, оплаченный пассажиром по установленному багажному тарифу. В перечень вещей, которые могут провозиться в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком и без взимания дополнительной платы включены рюкзаки, ходунки, роллаторы, лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также товары, приобретенные в «дьюти-фри», упакованные в запечатанные пакеты. При этом некоторые позиции исключены из указанного перечня.

Также уточняется порядок объединения суммы норм бесплатного провоза багажа по просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку).

30 ноября — последний день уплаты налогов за 2016 год. В том числе — на землю и имущество. До 1 декабря уплатить надо три имущественных налога: на транспорт, землю и имущество. Если вы не успели до 1 декабря оплатить эти налоги, то вам начинают начислять пеню. Ее размер составляет 1/300 от ключевой ставки Центробанка на текущий момент за каждый календарный день просрочки. Размер ставки сейчас составляет 8,25% годовых. Кроме того, вы можете быть оштрафованы на сумму 20% от суммы неуплаченного налога.

События, праздники и памятные даты ноября.

1 ноября в России отмечается День судебного пристава, установленный согласно Указу Президента РФ от 8 сентября 2009 года. Сегодня Федеральная служба судебных приставов— орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

1 ноября 1976 года открылась Челябинская областная клиническая наркологическая больница. В этот день на базе медсанчасти Челябинского тракторного завода был организован и начал свою деятельность областной наркологический диспансер. Но начало становления наркологической службы Челябинской области произошло несколькими годами ранее, в 1962 году, когда в Челябинске был открыт первый наркологический кабинет, имевший статус городского.

2 ноября в Челябинской области пройдет традиционный масштабный фестиваль хореографических и певческих профессиональных коллективов России и зарубежных стран, сохраняющих и развивающих традиции народного творчества. Фестиваль проводится на базе государственного ансамбля танца «Урал», являющегося визитной карточкой Южного Урала. С 2011 года фестиваль получил международный статус. Челябинская область — одна из первых, где появился региональный вариант «Синегорья». На южноуральской земле он дебютировал весной 2005 года. Это дало возможность участникам и зрителям приблизиться к традициям народов страны, увидеть красоту и полноту культурной жизни за пределами Южного Урала. Свое мастерство на нем демонстрируют лучшие российские коллективы народной музыки и танца.

3 ноября 1993 года был образован национальный парк «Зюраткуль» в Саткинском районе —памятник федерального значения. Он был образован в целях сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность. Нацпарк занимает почти треть территории Саткинского района. Эта особо охраняемая природная территория — зона повышенного внимания любителей экологического туризма.

4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Этот праздник ежегодно стал отмечаться, начиная с 2005 года. Он установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. Основной причиной переноса ноябрьских праздников стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

Можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде, и на Красной площади в Москве.

4 ноября отмечается Всемирный день мужчин. С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men’s Day) ежегодно в первую субботу ноября. Данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально. Интересно, что существует еще и Международный мужской день, отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке.

5 ноября — День военного разведчика. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления военной разведкой в нашей стране.

5 ноября 1956 года в Челябинске открылся планетарий — первый на Урале. Он открылся в год, который можно считать кануном космической эры человечества. Через год вышел на орбиту первый искусственный спутник Земли. В 1961 г. Юрий Гагарин одарил землян своей улыбкой из космоса.

6 ноября 1758 года был подписан указ о разрешении купцам И. Б. Твердышеву и И. С. Мясникову строить завод на речке Юрюзань, положивший начало одноименному городу. Четверть тысячелетия существует город Юрюзань, история которого тесно связана со всей историей российской металлургии.

7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Праздник установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

7 ноября исполняется 100 лет со Дня Октябрьской революции 1917 года. Формально этот праздник, учрежденный в 2005 году, на самом деле имеет в нашей стране давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны.

История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии. В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных идеологических взглядов), а затем и упразднен вовсе.

7 ноября 1929 года начало свое вещание радио «Южный Урал». Началом истории радио в Челябинской области, наверное, следует считать сооружение мощной радиостанции на Александровской сопке близ Златоуста в 1909 — 1910 гг. Одна из первых в России крупных радиостанций, она являлась частью трансконтинентальной линии радиосвязи Париж — Науэн (Германия) — Бобруйск — Александровская сопка — Чита — Токио — Северная Америка.

8 ноября 2001 года Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Веселых и Находчивых (КВН). И с тех пор отмечают его ежегодно. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Эти события в 1938 году положили начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 млн евреев.

9 ноября отмечается Всемирный день качества. Инициатором учреждения этого Дня является Европейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН). Всемирный день качества был утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

9 ноября 1945 года был основан город Озерск — день высадки первой группы строителей будущего ФГУП ПО «Маяк» во главе с Д. К. Семичастным. В 2008 году было принято решение объединить День города и День комбината и праздновать его 19 июня.

Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается профессиональный праздник, посвященный сотрудникам органов внутренних дел. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

10 ноября — Всемирный день науки или более официально — Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development). Праздник отмечается ежегодно с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки.

Ежегодно 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии. Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века — 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени. В России День бухгалтера отмечается ежегодно 21 ноября.

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время.

Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались представители международного молодежного движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, молодежь более 63 национальностей.

Кстати, Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа, российские юноши и девушки празднуют День молодежи России 27 июня.

10 ноября 1688 года основано село Багаряк Каслинского района, одно из старейших населенных пунктов Челябинской области. Багаряк — село, расположенное в северной части Каслинского района на берегах одноименной реки. Еще в глубокой древности в долине реки жили люди и на заре эпохи бронзы плавили железо, да и само название Багаряк — древнее, связано с металлургией.

11 ноября отмечается необычный праздник — Всемирный день шопинга. Пока он еще не очень известен, но, как только люди узнают об этом событии, то быстро становятся в ряды его сторонников. Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.

11 ноября 1948 года открылось движение электропоездов от станции Челябинск. Первая электричка отправилась из Челябинска до Полетаево. В ее составе было лишь три вагона, а время в пути до станции Полетаево составляло 1 час 10 мин.

12 ноября в России отмечается День специалиста по безопасности — праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами — сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией секьюрити (англ. security), главная задача которых — обеспечение максимальной безопасности объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.

13 ноября 1995 года на Южный Урал пришла сотовая связь. В этот день в Челябинске появился первый оператор сотовой связи — Южно-Уральский сотовый телефон (ЮУСТ). Именно в этот день 22 года назад заявление на подключение к новому виду связи подал первый клиент.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

14 ноября — Международный день логопеда, который, как правило, празднуется в узком круге специалистов. И это несмотря на то, что с каждым годом число пациентов с проблемами и дефектами речи растёт. Большая часть пациентов логопеда — это, бесспорно, дети дошкольного и младшего школьного возраста. Однако, логопед работает не только с детьми, но и решает проблемы, связанные с речевой коммуникативностью взрослых людей.

Ежегодно 14 ноября российские социологи отмечают свой профессиональный, который пока не утвержден официально. Социология (от лат. socius — общественный и др. -греч. logos — учение) — наука, которая изучает общество, рассматривая его и как единую целостную систему, и как отдельные общественные институты, раскрывая отношения и закономерности. Термин «социология» был введен в первой половине 19 века французским философом Огюстом Контом (Auguste Conte). Исторические документы свидетельствуют, что 14 ноября 1901 года в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук, которую некоторые специалисты считают первым в истории мировой науки опытом социологического факультета. Поэтому эта дата и была выбрана для праздника.

14 ноября 1951 года родился Ростислав Гепп, музыкант, певец, композитор, заслуженный артист России (2004), один из создателей и руководитель челябинского ансамбля «Ариэль» с 1989 года.

15 ноября в нашей стране ежегодно отмечается Всероссийский день призывника. Он установлен с 1992 года, согласно распоряжению президента России Б. Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости ипрестижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. Говоря официальным языком, призывником называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

15 ноября 1935 года образован Челябинский музыкальный техникум им. П. И. Чайковского. Одно из первых музыкальных учебных заведений на Южном Урале. С момента основания до 1994 года училище имело статус среднего специального учебного заведения, затем высшего. На сегодняшний день в статусе факультета входит в состав «Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского».

17 ноября — Международный день студентов. Установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. Сегодня он празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. Российские студенты отмечают национальный студенческий день 25 января.

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. Именно в этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». Этот правовой документ положил начало формированию института участковых в советской милиции. В связи с реформой МВД 2011 года и реорганизацией милиции в полицию сотрудники МВД, работающие в должности участковых уполномоченных, стали называться «участковый уполномоченный полиции».

18 ноября 1773 года вышел указ о разрешении строительства миасского медеплавильного завода, послуживший началом городу Миасс. Правда, строительные работы купец И. Лугинин начал еще раньше без официального разрешения. Завод был пущен 12 августа 1777 года. В первое десятилетие своего существования завод постепенно наращивал объемы производства, но к середине XIX века производство меди сократилось, и содержание завода стало убыточным и он был закрыт.

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза.

Ежегодно 19 ноября в нашей стране отмечается день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии. Праздник отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года.

19 ноября— Всемирный день памяти жертв ДТП. Праздник объявлен в октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в третье воскресенье ноября. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.

19 ноября 1758 года в доменном цехе Саткинского чугуноплавильного завода получена первая партия чугуна. Эта дата считается также днем рождения города Сатки. Город Сатка расположен на западном склоне Уральских гор, при слиянии рек Большая и Малая Сатка. Имя город получил от названия реки. Гидроним происходит от башкирского слова «сат», «сата» — «развилина», «перекресток», «междуречье», что соответствует положению города при слиянии двух рек.

20 ноября — Всемирный день ребенка. Отмечается с 1954 года согласно рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума в этом году. Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история телевидения началась примерно век назад. А первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния проводились еще в начале 1920-х годов в США, Японии и Советском Союзе.

История российского телевидения ведет свое начало с экспериментальных трансляций телепередач, которые велись из Москвы уже в 30-х годах 20 века по системе малокадрового механического телевидения. В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения. В 1937 году был организован первый телецентр на Шаболовке.

Профессиональный праздник День работника налоговых органов России отмечается в нашей стране ежегодно 21 ноября, в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 2000 года «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации». В современной России государственные налоговые инспекции были созданы Постановлением Совета Министров СССР № 76 от 24 января 1990 года в составе Министерства финансов. 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации была образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. Эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего праздника.

День психолога, отмечаемый в нашей стране ежегодно 22 ноября, — профессиональный праздник всех отечественных специалистов, работающих в этой сфере. День психолога отмечается с 2000 года, однако пока он не утвержден официально.

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник — День сына. Сегодня практически каждый человек знает или, по крайней мере, слышал о Дне матери, который ежегодно отмечается в разных странах по всему миру с разницей в датах проведения. Для России — это последнее воскресенье ноября. День отца, пожалуй, известен несколько меньше, но также празднуется в различных государствах и имеет, как и День матери, свою историю.

24 ноября — Черная пятница. Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения (обычно — это последняя неделя ноября) стартует знаменитая Черная пятница — день, который совсем не соответствует своему мрачному названию. Ведь Черная пятница — это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить. Именно с Черной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30 до 90% в зависимости от групп товаров.

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

25 ноября в Доме дружбы народов Челябинской области состоится областной фестиваль детских и молодежных театров моды «Подиум Дарт». В пятый раз областной дом дружбы народов собирает детские творческие коллективы.

26 ноября — День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента РФ Б. Ельцина «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира, в том числе и в России.

26 ноября 1919 года родился Исаак Германович Гитлин (1919−2015), челябинский музыкант, композитор, звукооператор. 78 лет он проработал в челябинском драматическом театре им. Н. Орлова. Его стаж в театре исчисляется невероятной цифрой — 78 лет! 10 марта далекого 1937 года он впервые перешагнул порог театра.

27 ноября — День морской пехоты России — отмечается в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 19 декабря 1995 года в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 года (16 ноября по старому стилю). В русской армии специальная команда морской пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». А после успешной сдачи экзамена в противоборстве со шведами Петр I решился на создание целого полка, взяв за основу морские команды Балтийского флота.

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации. Целью Дня является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.