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07:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

На новом терминале пермского аэропорта установили название

Вторую надпись обещают поставить после завершения голосования.

Пермяки возмутились названием, которое установили на фасаде нового терминала пермского аэропорта.

В социальных сетях жители города выкладывают фото аэровокзала и недоумевают: «Для чего тогда идёт голосование на сайте?».

«Название аэровокзального комплекса «Международный аэропорт «Пермь», расположенное на фасадной части терминала, выполнено в соответствии с утвержденным проектом «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта «Большое Савино» — Пермь» и является географическим наименованием объекта. Название аэровокзала, голосование за выбор которого проходит на сайте «Управляем вместе», будет размещено также на фасаде здания с учетом дизайнерских и технических особенностей нового терминала», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, на портале «Управляем вместе» можно проголосовать за семь предложенных вариантов или придумать свой. Новый терминал предлагают назвать в честь организатора «Русских сезонов» Сергея Дягилева, конструктора Павла Соловьёва, деятеля оборонной промышленности Анатолия Солдатова, тренера Сергея Белова, предпринимателя и мецената Ивана Любимова. Ещё три варианта — терминал «Строганово», терминал «Пермь», и «Большое Савино».

Итоги голосования подведут 1 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, юморист Максим Галкин, который недавно приезжал в Пермь на гастроли предложил ещё два варианта. Он считает, что честно было бы назвать терминал «Долгострой», но для того, чтобы в будущем с аэровокзалом не было проблем, можно дать ему имя «Путин».

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