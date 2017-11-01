На новом терминале пермского аэропорта установили название
Вторую надпись обещают поставить после завершения голосования.
Вторую надпись обещают поставить после завершения голосования.
Пермяки возмутились названием, которое установили на фасаде нового терминала пермского аэропорта.
В социальных сетях жители города выкладывают фото аэровокзала и недоумевают: «Для чего тогда идёт голосование на сайте?».
«Название аэровокзального комплекса «Международный аэропорт «Пермь», расположенное на фасадной части терминала, выполнено в соответствии с утвержденным проектом «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта «Большое Савино» — Пермь» и является географическим наименованием объекта. Название аэровокзала, голосование за выбор которого проходит на сайте «Управляем вместе», будет размещено также на фасаде здания с учетом дизайнерских и технических особенностей нового терминала», — пояснили в
Напомним, на портале «Управляем вместе» можно проголосовать за семь предложенных вариантов или придумать свой. Новый терминал предлагают назвать в честь организатора «Русских сезонов» Сергея Дягилева, конструктора Павла Соловьёва, деятеля оборонной промышленности Анатолия Солдатова, тренера Сергея Белова, предпринимателя и мецената Ивана Любимова. Ещё три варианта — терминал «Строганово», терминал «Пермь», и «Большое Савино».
Итоги голосования подведут 1 декабря.
Кстати, юморист Максим Галкин, который недавно приезжал в Пермь на гастроли предложил ещё два варианта. Он считает, что честно было бы назвать терминал «Долгострой», но для того, чтобы в будущем с аэровокзалом не было проблем, можно дать ему имя «Путин».