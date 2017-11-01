Ученых удивила «планета-монстр», существование которой противоречит теории

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Газовый гигант под названием NGTS-1b достигает размеров Юпитера и находится в созвездии Голубь в 600 световых годах от Земли. Его масса на 20% меньше массы Юпитера. Температура на поверхности достигает 530 ° C или 800 К. Отмечается, что год на планете длится 2,6 дня, а расстояние до Солнца равняется 3% от расстояния между Землей и Солнцем.

По подсчетам ученых, это планета лишь вдвое меньше солнца, вокруг которого она вращается. Это делает газового гиганта самой большой известной планетой во Вселенной по этому параметру.

Существование NGTS-1b опровергает теории образования планет, согласно которым относительно небольшие звезды образовывают вокруг себя твердые небесные тела, но не газовых гигантов, для формирования которых светила не могут собрать достаточно материала.