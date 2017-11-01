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08:42 (мск), источник: Noi.md

Хэллоуин добрался до Международной космической станции (ФОТО)

Американский астронавт Рэндольф Брезник показал пользователям социальных сетей, как отмечается канун Дня всех святых (Хэллоуин) на космической орбите.

Астронавт NASA Марк Ванде Хай перевоплотился в Росомаху из «Людей Икс». Джозеф Акаба надел «хэллоуинскую» футболку.

Сам Рэндольф Брезник стал папой миньоном, а его коллега Паоло Несполи из Европейского космического агентства взял на орбиту маску Человека-паука. «Теперь я действительно могу ходить по потолку» — написал он в своём аккаунте.

Российский космонавт Александр Мисуркин надел майку с Георгием Победоносцем и стал «Рыцарем Сашей». Его соотечественник Сергей Рязанский сфотографировался в костюме обезьяны.

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