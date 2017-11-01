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07:15 (мск), источник: Newslab.ru

Директор Красноярской филармонии призналась в мошенничестве с концертами

Юлия Кулакова написала явку с повинной.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной. Об этом Newslab.ru рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю 1 ноября 2017 года.

Как стало известно ранее, заместитель директора филармонии Станислав Люмас и начальник юридического отдела учреждения Максим Бондаренко через зарегистрированную на имя их знакомого фирму заключали контракты с филармонией на проведение концертов. Причем по завышенной в 2−3 раза цене. В ряду прочих они организовывали выступление в Красноярске Дмитрия Хворостовского и одного из известных ансамблей Санкт-Петербурга.

Таким образом злоумышленники сумели похитить более 10 млн рублей (точная сумма устанавливается).

«Следователями УФСБ устанавливается осведомленность Кулаковой о преступной схеме и причастность ее к совершению обозначенных преступлений», — рассказали в краевом УФСБ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела.

Против Люмаса и Бондаренко дела уже возбуждены. Первый сейчас находится под домашним арестом, а со второго взяли подписку о невыезде.

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