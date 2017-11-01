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07:17 (мск), источник: Восток Медиа

Руководитель УГИБДД Хабаровского края: зачастую граждане снимают что попало

Правоохранители рассказали о новых правилах видеофиксации нарушений ПДД и других нормах.

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице правоохранители обсудили новые нормы, которые регулируют действия инспекторов дорожного движения и в целом борьбу с водителями, которые нарушают ПДД. Стражи порядка объяснили, в каких случаях человек может и не может снимать происходящее на мобильный телефон, а также что делать при штрафе за нарушение, которого не было, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об обновлённом административном регламенте рассказал на пресс-конференции и. о. начальника управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрий Клёсов. По его словам, теперь инспектор может остановить гражданина — просто для проверки документов — где угодно.

«Теперь сотрудник ДПС или любой сотрудник Госавтоинспекции, который занимается обеспечением безопасности дорожного движения, имеет право остановить транспортное средство для проверки документов. Кроме того, в этом регламенте исключена справка о ДТП, то есть в настоящий момент они не выдаются. На руки водителю выдаются определение либо сразу постановление об административном правонарушении. Если отсутствует правонарушение, то выносится определение об отказе в возбуждении дела. Это два основных изменения», — объяснил Дмитрий Клёсов.

Кроме того, руководству ГИБДД часто задают вопросы о том, можно или нельзя участникам ДТП снимать работу инспекторов на телефоны и другие гаджеты. В регламенте сейчас чётко сказано, что сотрудник ДПС не вправе запретить человеку записывать его на видео. Но вот если гражданин своими действиями мешает правоохранителям, то полицейский может потребовать, чтобы «оператор» отошёл, прихватив с собой камеру.

«В законе о полиции чётко прописано, что сотрудник полиции может удалить человека с места происшествия — если это место совершения преступления или административного правонарушения. У нас зачастую граждане приезжают и начинают что попало снимать. У нас нет прямого запрета снимать сотрудников ГИБДД — кроме того, сотрудник полиции имеет право сам снимать происходящее», — сообщил и. о. начальника краевого управления ГИБДД.

При этом, если инспектору нужно снять что-либо на месте правонарушения, то он может сделать это даже на личный мобильный телефон. Раньше сотрудники ДПС использовали только поверенные устройства, но сейчас, если под рукой нет служебного гаджета, подойдёт даже камера случайного прохожего. А вот со съёмками, на которых люди пытаются запечатлеть нарушителей, есть большая проблема: инспекторы далеко не всегда могут доказать время и место, где было сделано видео. В большинстве случаев нельзя даже определить, кто сидел за рулём.

«Когда мы возбуждаем дело в отношении нарушителя, он говорит: “Да меня там не было в тот момент”. То есть, во-первых, место и время не установлено, во-вторых, не установлен водитель. Есть ещё одна большая проблема: зачастую человек скидывает нам видео, а когда мы просим его быть свидетелем — отказывается. И мы не можем привлечь нарушителя к ответственности», — добавил Дмитрий Клёсов.

К другим изменениям, которые отразились в регламенте, относятся камеры, которые теперь могут установить возле временных знаков ограничения движения — например, в зоне ремонтных работ. Также при остановке водитель теперь обязан передать инспектору своё удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и другие документы без каких-либо обложек и удерживающих устройств. Эту норму ввели для того, чтобы снизить коррупцию в подобных случаях. Инспектор также вправе требовать, чтобы из машины для проведения проверки вышли все, в том числе пассажиры. У них полицейский также может запросить документы.

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