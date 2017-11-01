Руководитель УГИБДД Хабаровского края: зачастую граждане снимают что попало
Правоохранители рассказали о новых правилах видеофиксации нарушений ПДД и других нормах.
Правоохранители рассказали о новых правилах видеофиксации нарушений ПДД и других нормах.
В дальневосточной столице правоохранители обсудили новые нормы, которые регулируют действия инспекторов дорожного движения и в целом борьбу с водителями, которые нарушают ПДД. Стражи порядка объяснили, в каких случаях человек может и не может снимать происходящее на мобильный телефон, а также что делать при штрафе за нарушение, которого не было, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Об обновлённом административном регламенте рассказал на
«Теперь сотрудник ДПС или любой сотрудник Госавтоинспекции, который занимается обеспечением безопасности дорожного движения, имеет право остановить транспортное средство для проверки документов. Кроме того, в этом регламенте исключена справка о ДТП, то есть в настоящий момент они не выдаются. На руки водителю выдаются определение либо сразу постановление об административном правонарушении. Если отсутствует правонарушение, то выносится определение об отказе в возбуждении дела. Это два основных изменения», — объяснил Дмитрий Клёсов.
«В законе о полиции чётко прописано, что сотрудник полиции может удалить человека с места происшествия — если это место совершения преступления или административного правонарушения. У нас зачастую граждане приезжают и начинают что попало снимать. У нас нет прямого запрета снимать сотрудников ГИБДД — кроме того, сотрудник полиции имеет право сам снимать происходящее», — сообщил и. о. начальника краевого управления ГИБДД.
При этом, если инспектору нужно снять
«Когда мы возбуждаем дело в отношении нарушителя, он говорит: “Да меня там не было в тот момент”. То есть,
К другим изменениям, которые отразились в регламенте, относятся камеры, которые теперь могут установить возле временных знаков ограничения движения — например, в зоне ремонтных работ. Также при остановке водитель теперь обязан передать инспектору своё удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и другие документы без