Ноябрь в Москве начнется с ветреной, холодной погоды

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Небольшие осадки, порывистый ветер и гололедица ожидаются в Московском регионе в первый день ноября. Об этом сообщили в Росгидромете.

«В среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки, на дорогах — гололедица. Температура в Москве составит ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 3 до плюс 2 градусов», — сказал представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами его порывы усилятся до 17 м/с.