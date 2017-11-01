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07:13 (мск), источник: ТАСС

Ноябрь в Москве начнется с ветреной, холодной погоды

Температура воздуха составит 0 — плюс 2 градуса.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Небольшие осадки, порывистый ветер и гололедица ожидаются в Московском регионе в первый день ноября. Об этом сообщили в Росгидромете.

«В среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки, на дорогах — гололедица. Температура в Москве составит ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 3 до плюс 2 градусов», — сказал представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами его порывы усилятся до 17 м/с.

В четверг по области местами пройдет небольшой снег, на дорогах вновь будет скользко. В столице ночью столбики термометров покажут минус 3 — минус 5 градусов, в регионе — от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в Москве будет от ноля до минус 2 градусов, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный, западный, 7−12 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

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