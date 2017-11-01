Ноябрь в Москве начнется с ветреной, холодной погоды
Температура воздуха составит 0 — плюс 2 градуса.
Температура воздуха составит 0 — плюс 2 градуса.
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Небольшие осадки, порывистый ветер и гололедица ожидаются в Московском регионе в первый день ноября. Об этом сообщили в Росгидромете.
«В среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки, на дорогах — гололедица. Температура в Москве составит ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 3 до плюс 2 градусов», — сказал представитель метеослужбы. Ветер
В четверг по области местами пройдет небольшой снег, на дорогах вновь будет скользко. В столице ночью столбики термометров покажут минус 3 — минус 5 градусов, в регионе — от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в Москве будет от ноля до минус 2 градусов, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер