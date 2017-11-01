В Красноярске пройдет фестиваль экологического кино «Путешествие по России»

Специальными гостями фестиваля станут полярные лётчики Иван Левандовский, Валентин Удалов, а также известный российский режиссёр-документалист, путешественник, член Русского географического общества Леонид Круглов, специальный корреспондент программы «Вести» в Антарктиде Ольга Стефанова.

17 ноября в 16:00 в детском кинотеатре «Мечта» фестиваль откроет режиссёр Леонид Круглов. Он проведёт творческую встречу со зрителями и презентует кинопроект «Великий Северный Путь», реализуемый при поддержке Русского географического общества. Киноработа рассказывает о реконструкции легендарного маршрута Семёна Дежнева, который совершил переход от Архангельской области до Чукотки и открыл пролив между Азией и Америкой.

В этот же вечер в «Мечте» покажут картину Леонида Круглова «Вокруг света» в 3D. Это уникальный ландшафтный фильм, снятый во время кругосветного путешествия самого большого парусника планеты — четырёхмачтового барка «Седов».

17 ноября в 19:00 в Доме кино зрители смогут посмотреть документальный фильм Михаила Барынина «24 снега», в котором рассказывается о жизни в арктической части Якутии. После просмотра фильма зрители смогут пообщаться с приглашёнными на вечер знаменитыми полярными лётчиками Иваном Левандовским и Валентином Удаловым. Кроме того, в фойе и медиагалерее Дома кино для зрителей будет организована выставка фоторабот Леонида Круглова из кинопроекта «Великий Северный Путь».

18 ноября в 19:00 на творческой встрече в Доме кино Ольга Стефанова расскажет о документальном фильме «Станция Восток. На пороге жизни». Картина исследует историю освоения Антарктиды, а именно — станции «Восток».