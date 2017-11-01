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07:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Генпрокурор РФ: Вопрос отсутствия очистных сооружений наиболее актуален для Байкала

Заседание под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на тему: «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об особо охраняемых природных территориях, сохранении и использовании объектов животного мира и среды их обитания» состоялось в Москве накануне, 31 октября. В своем докладе глава ведомства обратил внимание на отсутствие очистных сооружений и проблемы с размещением отходов от хозяйственной деятельности на Байкале. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

В соответствии с поручением президента Российской Федерации в текущем году проверена деятельность объектов, оказывающих негативное воздействие на Байкальскую природную территорию. Вся деятельность в данном регионе регулируется режимом особо охраняемых природных территорий и подлежит экологической экспертизе, что зачастую не соблюдается. В ходе проверки вскрыты факты неправомерного складирования отходов в водоохранной зоне озера Байкал, сбросов в него неочищенных сточных вод, загрязнения его притоков и атмосферного воздуха опасными веществами.

По результатам проверки выявлено почти 1,5 тысячи нарушений природоохранного законодательства, внесено 118 представлений, направлено 166 исков, возбуждено 100 дел об административных правонарушениях, возбуждено девять уголовных дел. Прокурорские проверки вскрыли большой массив нарушений законодательства и проблем в сфере сохранения и использования объектов животного мира и среды их обитания. Нарушения ветеринарных и санитарных правил при использовании объектов животного мира, в том числе морских млекопитающих, в образовательных, научных и культурно-просветительских целях вскрыты прокурорами Республики Крым, Красноярского, Приморского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской, Иркутской, Мурманской и других областей.

«Особое место в заповедной системе занимает Байкальская территория, для которой наиболее актуальны вопросы отсутствия очистных сооружений на предприятиях и в портах, размещения отходов от хозяйственной и рекреационной деятельности, незаконного строительства в водоохранной зоне», — отметил Юрий Чайка.

По результатам заседания коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации его участники выработали комплекс конкретных мер, направленных на обеспечение законности в сфере исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, сохранении и использовании объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке взять под особый контроль охрану окружающей среды на озере Байкал. Это указание содержится в перечне поручений главы государства. Кроме того, главам Байкальского региона необходимо обеспечить контроль за расходованием выделенных средств. Документ принят по итогам «проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории».

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяли работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и природы Байкала с 29 августа по 2 сентября. Тогда же с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств.

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