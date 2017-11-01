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07:39 (мск), источник: Восток Медиа

Камеры начнут штрафовать водителей Хабаровского края на ремонтных участках

Устройство может зафиксировать нарушение, даже если подрядчик просто не убрал дорожные знаки после работ.

Источник: Восток Медиа

Сотрудники ГИБДД теперь вправе устанавливать видеофиксаторы даже там, где размещены временные дорожные знаки. Теперь водитель может получить штраф, проехав по ремонтируемому участку с превышением скорости. Разбираться в том, завершились там работы на самом деле или нет, камера не может и не будет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ситуацию сегодня, 1 ноября, прокомментировал и. о. начальника управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрий Клёсов на пресс-конференции, где он рассказал об обновлённом административном регламенте нарушений ПДД. Согласно вступившему в силу документу, системы фотовидеофиксации нарушений теперь могут использоваться в зонах ремонтных работ. Это позволит снизить количество аварий, которые связаны с превышением скорости в местах, где она ограничена из соображений безопасности. При этом нередко возникают ситуации, при которых на трассе уже завершился ремонт, а знаки по-прежнему стоят.

«Бывает, что подрядчики работу провели, а знаки не убрали за собой. Порядок обжалования постановлений предусмотрен нормативными документами, в том числе КоАП. Человек пишет, что хочет обжаловать постановление, указывает конкретные факты, сообщает, что ехал на таком-то участке дороги, там установлены знаки, свидетельствующие, что проводятся ремонтные работы, хотя фактически они там не проводятся», — объяснил Дмитрий Клёсов.

Сведения обо всех работах, проводимых на территории Хабаровского края, у сотрудников УГИБДД есть, а те, которых не имеется, инспекторы могут запросить в других службах и компаниях. Если в момент составления протокола дорожные работы, согласно документам, не проводились — значит, нарушения не было. Однако реальное положение вещей не всегда совпадает с тем, что изложено на бумаге. В таком случае могут помочь записи с видеорегистраторов — если они сохранились.

«Никто не запрещает водителям обращаться к нам с жалобами: в электронном варианте, посредством сети Интернет, в письменной форме — мы принимаем любые обращения. “На таком-то участке такой-то трассы установлены знаки. Дорожные работы не ведутся”. А мы уже разберёмся. Зачастую, если это маршрут патрулирования ДПС, мы сами это выявляем, просто у нас не все дороги охвачены», — рассказал и. о. начальника управления ГИБДД УМВД России по краю.

Подрядчики должны установить в зоне проведения ремонта его сроки, чтобы водитель, зная это, принимал решение о соблюдении скоростного режима. Если дорожники не убрали знаки вовремя, не разместили табличку о дате окончания работ или нарушили другие правила, то для них предусмотрен штраф — до 30 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о других вступивших в силу нормах, прописанных в новом регламенте. В краевом управлении ГИБДД объяснили, в каких случаях гражданин не может снимать инспектора ДПС на мобильный телефон, где сотрудник ГАИ может остановить водителя для проверки документов и почему теперь человек должен передавать полицейскому свои документы без обложки и удерживающих устройств.

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