Камеры начнут штрафовать водителей Хабаровского края на ремонтных участках
Устройство может зафиксировать нарушение, даже если подрядчик просто не убрал дорожные знаки после работ.
Устройство может зафиксировать нарушение, даже если подрядчик просто не убрал дорожные знаки после работ.
Сотрудники ГИБДД теперь вправе устанавливать видеофиксаторы даже там, где размещены временные дорожные знаки. Теперь водитель может получить штраф, проехав по ремонтируемому участку с превышением скорости. Разбираться в том, завершились там работы на самом деле или нет, камера не может и не будет, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ситуацию сегодня, 1 ноября, прокомментировал и. о. начальника управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрий Клёсов на
«Бывает, что подрядчики работу провели, а знаки не убрали за собой. Порядок обжалования постановлений предусмотрен нормативными документами, в том числе КоАП. Человек пишет, что хочет обжаловать постановление, указывает конкретные факты, сообщает, что ехал на
«Никто не запрещает водителям обращаться к нам с жалобами: в электронном варианте, посредством сети Интернет, в письменной форме — мы принимаем любые обращения. “На
Подрядчики должны установить в зоне проведения ремонта его сроки, чтобы водитель, зная это, принимал решение о соблюдении скоростного режима. Если дорожники не убрали знаки вовремя, не разместили табличку о дате окончания работ или нарушили другие правила, то для них предусмотрен штраф — до 30 тысяч рублей.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о других вступивших в силу нормах, прописанных в новом регламенте. В краевом управлении ГИБДД объяснили, в каких случаях гражданин не может снимать инспектора ДПС на мобильный телефон, где сотрудник ГАИ может остановить водителя для проверки документов и почему теперь человек должен передавать полицейскому свои документы без обложки и удерживающих устройств.