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07:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области закрыта навигация на водохранилищах

На водохранилищах Иркутской области с 1 ноября 2017 года до 15 мая 2018 года закрыта навигация.

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, навигация на реках области была закрыта 10 октября, однако на реке Ангара движение маломерных судов будет проходить до 1 декабря. В ближайшие дни завершат работу 22 базы для стоянок маломерных судов.

«Выходить на маломерных судах в это время на водоёмы опасно для жизни судоводителя и пассажиров. Осколки льда из-за заберегов и шуги могут повредить корпус судна и двигатель, что может привести к происшествиям, — пояснил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов. — Поэтому мы призываем воздержаться от пользования плавсредствами по завершении сезона навигации. В настоящее время практически весь ведомственный флот ГИМС МЧС России по Иркутской области находится на консервации до весны. Инспекторы продолжают пешие и автомобильные патрулирования прибрежных зон. При реагировании на происшествия будут задействованы суда на воздушной подушке и аэроглиссеры».

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