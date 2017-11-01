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08:07 (мск), источник: VN.ru

Росомаха с судьбой Чебурашки поселилась в Новосибирском зоопарке

В зоопарк имени Ростислава Шило в Новосибирске на постоянное место жительство был доставлен детеныш росомахи. Неизвестные подбросили животное в зверинец в коробке из-под апельсинов. В такой же был найден Чебурашка в одноименном мультфильме.

«Росомаха по кличке Нор был отправлен на постоянное место жительство в Новосибирский зоопарк имени по программе «Размножение диких животных», — сообщается на сайте Читинского зверинца. —  Детёныш росомахи значительно вырос после того как попал к нам. Сейчас его вес составляет 16 килограммов.

Коробка с росомахой была обнаружена 6 апреля. На тот момент Нору было около четырех недель от роду. «Мы только можем догадываться каким способом он мог попасть к воротам зоопарка, — говорит заведующий секцией хищников Павел Ахметов. — Предположительно щенка росомахи могли найти охотники и подбросить в зоопарк. Еще одна версия: его мать убили, поскольку малыш был истощен. Ну и как третий вариант — это пожары. Вообще же росомахи крайне редко встречаются в Забайкальских лесах, поэтому мы очень удивились находке. Но так или иначе мы благодарны тем людям кто решил подкинуть детеныша хотя бы за то, что ему ничего не угрожает».

Специалисты зоопарка кормили подкидыша каждые два часа, заменяя ему мать. В зоопарке Новосибирска большой опыт содержания росомах. Они здесь с 1975 года. Именно новосибирские биологи впервые в мире описали новорожденных этого вида.

Первый приплод (это был первый случай в СССР) был получен в 1979 году. С тех пор специалисты из Новосибирска узнали очень многое о росомахе, наблюдая за ней на протяжении всей её жизни.

«Рождаются детёныши в феврале — марте месяце, покрытые белым с жёлтым оттенком эмбриональным пухом; масса тела новорожденных 85 — 95 граммов, — сообщили в зоопарке имени Ростислава Шило. —  Через месяц волосяной покров приобретает окраску взрослой особи, но немного светлее. Росомахи замечательные мамы, случаев отказа выращивать потомство в зоопарке не было ни разу. В условиях зоопарка росомаха охотно контактирует с теми, кто за ней ухаживает».

Росомаха — крупный представитель подсемейства куньих. Внешне напоминает скорее медведя или барсука — ноги короткие, задние длиннее передних. Голова большая, морда удлинённая, имеющая тупую форму. Хвост недлинный, очень пушистый. Ступни ног несоразмерно велики, что позволяет росомахе легко передвигаться по глубокому, рыхлому снегу.

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