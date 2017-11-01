Назван возраст, после которого опасно иметь детей

Источник: РИА Новости

Исследователи из научного центра Бостона определили, что эмбрионы, полученные с помощью спермы мужчин старше 50 лет, развиваются на 35% медленнее, чем зародыши от людей до 35 лет. Зародыш, полученный от мужчин старшего возраста, на 4,3% позднее достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление эмбриона к стенке матки. К подобным выводам авторы пришли, проанализировав видеозаписи, на которых запечатлено развитие 3532 эмбрионов, взятых у 527 гетеросексуальных пар.

Ученые из медицинского центра Weill Cornell Medicine установили, что с возрастом сперма мужчин накапливает мутации, а также показывает склонность к анеуплоидии — ненормальному количеству хромосом в клетке. Это повышает вероятность зачатия нездорового эмбриона. К таким выводам медики пришли после исследования семи возрастных групп от 25 до 55 лет.

По данным исследователей, оба дефекта наиболее часто встречались у обследованных мужчин старше 55 лет. Кроме того, показатель оплодотворения снизился с 87,7%, в младшей возрастной группе до 46% в самой старой группе.