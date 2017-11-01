В одну из старейших тюрем Красноярского края пригласили журналистов

К 370-летию со дня образования пенитенциарного учреждения и к празднованию Дня работников СИЗО и тюрем в одной из старейших тюрем Красноярского края пригласили журналистов.

Для представителей средств массовой информации была организована экскурсия по основным объектам Тюрьмы-2. Журналисты увидели, в каких условиях отбывают наказание осужденные и даже смогли пообщаться с некоторыми из них.

«Больше всего не хватает учёбы, скучно здесь, — делится заключенный Владимир. — А так в целом все устраивает».