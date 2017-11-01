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08:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

В одну из старейших тюрем Красноярского края пригласили журналистов

Представители СМИ увидели, в каких условиях отбывают наказание осужденные и содержатся подследственные.

К 370-летию со дня образования пенитенциарного учреждения и к празднованию Дня работников СИЗО и тюрем в одной из старейших тюрем Красноярского края пригласили журналистов.

Для представителей средств массовой информации была организована экскурсия по основным объектам Тюрьмы-2. Журналисты увидели, в каких условиях отбывают наказание осужденные и даже смогли пообщаться с некоторыми из них.

«Больше всего не хватает учёбы, скучно здесь, — делится заключенный Владимир. — А так в целом все устраивает».

Стоит отметить, что сегодня в Тюрьме-2 отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления и осужденные, переведенные из колоний в тюрьму за нарушения установленного порядка отбывания наказания. Также в учреждении содержатся лица, подозреваемые обвиняемые в совершении преступлений.

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