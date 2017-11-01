В одну из старейших тюрем Красноярского края пригласили журналистов
Представители СМИ увидели, в каких условиях отбывают наказание осужденные и содержатся подследственные.
Представители СМИ увидели, в каких условиях отбывают наказание осужденные и содержатся подследственные.
К 370-летию со дня образования пенитенциарного учреждения и к празднованию Дня работников СИЗО и тюрем в одной из старейших тюрем Красноярского края пригласили журналистов.
Для представителей средств массовой информации была организована экскурсия по основным объектам Тюрьмы-2. Журналисты увидели, в каких условиях отбывают наказание осужденные и даже смогли пообщаться с некоторыми из них.
«Больше всего не хватает учёбы, скучно здесь, — делится заключенный Владимир. — А так в целом все устраивает».
Стоит отметить, что сегодня в Тюрьме-2 отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления и осужденные, переведенные из колоний в тюрьму за нарушения установленного порядка отбывания наказания. Также в учреждении содержатся лица, подозреваемые обвиняемые в совершении преступлений.