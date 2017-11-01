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08:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Михаил Яблоков уволен с поста директора «Заповедного Прибайкалья»

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской 30 октября 2017 года подписал приказ о расторжении трудового договора с директором «Заповедного Прибайкалья» Михаилом Яблоковым. Как 1 ноября сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе дирекции, в приказе не указаны причины увольнения. Кандидатура и.о пока не утверждена.

Напомним, в октябре Минприроды России провело выездную проверку особо охраняемых природных территорий федерального значения Байкальского региона, включая «Заповедное Прибайкалье» (Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник). По результатам проверки выявлены незначительные нарушения в делопроизводстве. Претензий в отношении финансовых операций, а также к основной деятельности учреждения — тушение пожаров, охрана территорий, научная и эколого-просветительская работа — предъявлено не было.

«Мне неизвестно, почему так произошло. Меня вызвали в министерство, в Москву, я весь день там провёл, но меня никто не принял. Потом позвонили из отдела кадров и вручили приказ об увольнении, — сказал “Байкал Инфо” Михаил Яблоков. — Проверка показала незначительные нарушения, я считаю, что это показатель качественной работы за последние полтора года. А моё увольнение — это, видимо, какая-то политика, не связанная с моей деятельностью». Михаил Яблоков признался, что больше всего полюбил тайгу Байкало-Ленского заповедника, а также Тажеранские степи и Ольхон.

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