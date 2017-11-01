В Уфе водитель помог бабушке перейти дорогу и отвез домой
Этот поступок отметили в ГИБДД.
Этот поступок отметили в ГИБДД.
В официальной группе столичной госавтоинспекции появилось видео, на котором запечатлен простой, но очень добрый поступок.
Поздним вечером 30 октября на кольце в районе Центрального рынка пожилая женщина стала переходить дорогу в неположенном месте. Мало того, что бабушка передвигалась с клюкой, так вдобавок была нагружена объемными пакетами — очевидно, что путь давался ей непросто. Плюс ко всему — поток машин, не дававший пенсионерке спокойно добраться до нужного места.
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— Видимо, сочувствующие решили сделать все, чтобы бабушка максимально быстро и безопасно попала домой. Очень приятно видеть возрастающее количество таких поступков в нашем городе, — отметили в