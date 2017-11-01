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08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе водитель помог бабушке перейти дорогу и отвез домой

Этот поступок отметили в ГИБДД.

В официальной группе столичной госавтоинспекции появилось видео, на котором запечатлен простой, но очень добрый поступок.

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Поздним вечером 30 октября на кольце в районе Центрального рынка пожилая женщина стала переходить дорогу в неположенном месте. Мало того, что бабушка передвигалась с клюкой, так вдобавок была нагружена объемными пакетами — очевидно, что путь давался ей непросто. Плюс ко всему — поток машин, не дававший пенсионерке спокойно добраться до нужного места.

В какой-то момент проезжавший мимо водитель на «Ладе» заметил старушку, остановился, дошел до бабушки, взял ее под руку и перевел через проезжую часть. А после посадил пожилую женщину в свою машину и, судя по всему, отвез домой.

— Видимо, сочувствующие решили сделать все, чтобы бабушка максимально быстро и безопасно попала домой. Очень приятно видеть возрастающее количество таких поступков в нашем городе, — отметили в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Уфе.

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