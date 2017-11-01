Генконсул КНР принял приглашение на «Наш выбор-27»
Поставки продукции края в Китай должны вырасти.
Поставки продукции края в Китай должны вырасти.
Сегодня с сотрудниками краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности встретился генеральный консул КНР в Хабаровске Го Чжицзюнь, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На встрече обсуждалось участие китайской стороны в будущей
Генконсул, отлично говорящий
— В настоящее время отношения между нашими странами находятся на очень хорошем уровне. Объем торговли с Хабаровским краем в прошлом году составил около $2 млрд. Надо подумать о том, как его увеличить, — заявил генконсул.
Кроме того, Го Чжицзюнь предложил не ограничиваться сотрудничеством только с провинцией Хэйлунцзян — ближайшим соседом Хабаровского края, но развивать его и с другими территориями Китая.
Также стороны договорились наладить сотрудничество служб ветеринарного контроля для ускорения процесса торговли.
В конце встречи глава комитета Николай Крецу и генеральный консул Го Чжицзюнь обменялись символическими подарками в знак будущего сотрудничества.