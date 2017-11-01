Генконсул КНР принял приглашение на «Наш выбор-27»

Сегодня с сотрудниками краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности встретился генеральный консул КНР в Хабаровске Го Чжицзюнь, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На встрече обсуждалось участие китайской стороны в будущей выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Напомним, что со следующего года она получает статус международной.

Генконсул, отлично говорящий по-русски, подтвердил заинтересованность и желание принять участие в мероприятии и попросил до открытия ярмарки, познакомить его с теми предприятиями, которые хотели бы поставлять свою продукцию в КНР, для того чтобы можно было обговорить заранее возможные контракты.

— В настоящее время отношения между нашими странами находятся на очень хорошем уровне. Объем торговли с Хабаровским краем в прошлом году составил около $2 млрд. Надо подумать о том, как его увеличить, — заявил генконсул.

Кроме того, Го Чжицзюнь предложил не ограничиваться сотрудничеством только с провинцией Хэйлунцзян — ближайшим соседом Хабаровского края, но развивать его и с другими территориями Китая.

Также стороны договорились наладить сотрудничество служб ветеринарного контроля для ускорения процесса торговли.