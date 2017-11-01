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08:31 (мск), источник: ТАСС

Папа римский Франциск признался, что иногда засыпает во время молитвы

Понтифик отметил, что для него это «один из многих способов освятить имя Бога и почувствовать себя ребенком на его руках».

Источник: AP 2017

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Папа римский Франциск признался во вторник, что иногда засыпает во время молитвы. Об этом 80-летний понтифик заявил в интервью итальянскому католическому телеканалу TV2000.

Несколько раз я засыпал во время молитвы. То же случалось и со святой Терезой из Лизьё: она говорила, что Господь любит, когда она засыпает.
Папа римский Франциск

Он отметил, что для него это «один из многих способов освятить имя Бога и почувствовать себя ребенком на его руках». Понтифик напомнил об одном из псалмов, в котором молящийся сравнивается с ребенком, засыпающим на руках отца.

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