Папа римский Франциск признался, что иногда засыпает во время молитвы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Папа римский Франциск признался во вторник, что иногда засыпает во время молитвы. Об этом 80-летний понтифик заявил в интервью итальянскому католическому телеканалу TV2000.

Несколько раз я засыпал во время молитвы. То же случалось и со святой Терезой из Лизьё: она говорила, что Господь любит, когда она засыпает.

Он отметил, что для него это «один из многих способов освятить имя Бога и почувствовать себя ребенком на его руках». Понтифик напомнил об одном из псалмов, в котором молящийся сравнивается с ребенком, засыпающим на руках отца.