Икру из Николаевска-на-Амуре задержали в Хабаровском аэропорту
Более 10 килограммов деликатеса оказались в краевой столице незаконно.
Более 10 килограммов деликатеса оказались в краевой столице незаконно.
Сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли на складе Хабаровского аэропорта 13 килограммов красной икры без документов. Груз прибыл в краевую столицу из
У владельца груза не было сопроводительных документов. Специалисты возбудили административное производство по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ — «Нарушение
Икру поместили на изолированное хранение. Там она останется до тех пор, пока владелец товара не предоставит необходимые документы.