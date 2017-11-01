Икру из Николаевска-на-Амуре задержали в Хабаровском аэропорту

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли на складе Хабаровского аэропорта 13 килограммов красной икры без документов. Груз прибыл в краевую столицу из Николаевска-на-Амуре 30 октября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У владельца груза не было сопроводительных документов. Специалисты возбудили административное производство по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ — «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранения или реализации продуктов животноводства».