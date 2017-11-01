Пингвины в Новосибирске отказались принять новичка из Москвы

В зоопарке имени Ростислава Шило в Новосибирске отныне восемь пингвинов. К группе птиц, живущих здесь с мая 2016 года, присоединился еще один самец. «Мы получили его из Московского зоопарка, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Группу пингвинов Гумбольдта было решено увеличить, чтобы изменить соотношение особей мужского и женского пола. Сейчас у нас три самца и пять самок».

К новенькому пингвину новосибирские «старожилы» отнеслись настороженно. Они его не обижали, но давали понять, что сразу принимать в свой круг не собираются. Пингвин несколько дней плавал один, на суше тоже держался в стороне и немного грустил. Но с каждым днем отношение к нему со стороны «новосибирцев» становится все лучше и лучше. Они уже вместе плавают, переговариваются.

Внешне вновь поступивший пингвин отличается от остальных семи птиц. Размерами он такой же, а вот окраска другая. Он не контрастный, не черно-белый, а серый. Это объясняется его возрастом. Пингвин совсем молодой, на своих сородичей он станет похож после линьки, когда юношеское оперение заменится взрослым.

«Мы уверены, что наш симпатичный новенький станет полноправным членом группы, — говорит руководитель отдела мелких приматов и пингвинов Олеся Скляренко. — Он явно не из робкого десятка, любопытный и общительный. Мы пока не придумали ему имя, сделаем это чуть позже. У всех наших пингвинов Гумбольдта есть имена. Вот наша “семерка”: Риа, Руби, Тутти, Домино, Белла, Куба и Торри. Только на первый взгляд пингвины кажутся одинаковыми, на самом деле они разные, конечно. И внешне, и по характеру. Например, Риа и Руби — явные заводилы. Они очень активные, в очереди за рыбой они чаще всего первые. А Тутти любит внимание посетителей и больше всех плавает».

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Для пингвинов Гумбольдта, как и для других представителей пингвинообразных, характерны прочные семейные связи. Они выбирают себе партнера на долгие годы. Пингвины, живущие в Новосибирском зоопарке, вступают в возраст создания пар и размножения. Новосибирские биологи уже замечают, как меняются отношения в группе и формируются привязанности.