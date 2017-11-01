4 ноября во Владивостоке перекроют автодвижение

Источник: Вести Приморье

4 ноября с 09.45 до 12.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного шествия личного состава Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского будет ограничено движение и парковка на следующих участках дорог:

— по улице Верхнепортовая: от пересечения с улицей Пестеля до дома № 2 по улице Алеутская (железнодорожный вокзал);.

— по улице Алеутская: от дома № 2 по улице Алеутская до пересечения с улицей Светланская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 67 по улице Светланская.

ГАИ предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: Посьетская, 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Алеутская, Набережная, Бестужева, Станюковича. Также будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.