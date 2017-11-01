Госавтодорназдор проверит омского перевозчика, маршрутка которого перевернулась на Красноярском тракте
Ведомство почти месяц станет выяснять, что было не так с «ГАЗелью» и водителем, по чьей вине пострадали 11 человек, а один погиб.
Ведомство почти месяц станет выяснять, что было не так с «ГАЗелью» и водителем, по чьей вине пострадали 11 человек, а один погиб.
УГАДН по Омской области отправится с проверкой к индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит маршрутка, устроившая 28 октября смертельное ДТП на Красноярском тракте. Как сообщает региональная прокуратура, проверка продлится с 31 октября по 24 октября.
Госавтодорнадзор выяснят, как относится перевозчик к безопасности пассажиров. Есть ли в штате ответственные за это специалисты? Контролирует ли
Прокуратура Омской области обещала проконтролировать проверку.
Напомним, что 28 октября водитель маршрутной «ГАЗели» по пути в посёлок Береговой не справился с управлением на Красноярском тракте. Неудачно пытаясь совершить обгон, маршрутчик выехал на встречную полосу. «ГАЗель» столкнулась с «Тойотой» и опрокинулась на бок в кювет. На месте погиб 67-летний пассажир маршрутки. Ещё 11 человек из обоих автомобилей получили различные травмы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.