Госавтодорназдор проверит омского перевозчика, маршрутка которого перевернулась на Красноярском тракте

УГАДН по Омской области отправится с проверкой к индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит маршрутка, устроившая 28 октября смертельное ДТП на Красноярском тракте. Как сообщает региональная прокуратура, проверка продлится с 31 октября по 24 октября.

Госавтодорнадзор выяснят, как относится перевозчик к безопасности пассажиров. Есть ли в штате ответственные за это специалисты? Контролирует ли кто-то техническое состояние микроавтобусов? Достаточно ли квалифицированы водители? Проходят ли они предрейсовый и послерейсовый медосмотры? Соблюдает ли ИП все лицензионные требования к перевозке пассажиров?

Прокуратура Омской области обещала проконтролировать проверку.