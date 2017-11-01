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08:50 (мск), источник: Om1.ru

Госавтодорназдор проверит омского перевозчика, маршрутка которого перевернулась на Красноярском тракте

Ведомство почти месяц станет выяснять, что было не так с «ГАЗелью» и водителем, по чьей вине пострадали 11 человек, а один погиб.

УГАДН по Омской области отправится с проверкой к индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит маршрутка, устроившая 28 октября смертельное ДТП на Красноярском тракте. Как сообщает региональная прокуратура, проверка продлится с 31 октября по 24 октября.

Госавтодорнадзор выяснят, как относится перевозчик к безопасности пассажиров. Есть ли в штате ответственные за это специалисты? Контролирует ли кто-то техническое состояние микроавтобусов? Достаточно ли квалифицированы водители? Проходят ли они предрейсовый и послерейсовый медосмотры? Соблюдает ли ИП все лицензионные требования к перевозке пассажиров?

Прокуратура Омской области обещала проконтролировать проверку.

Напомним, что 28 октября водитель маршрутной «ГАЗели» по пути в посёлок Береговой не справился с управлением на Красноярском тракте. Неудачно пытаясь совершить обгон, маршрутчик выехал на встречную полосу. «ГАЗель» столкнулась с «Тойотой» и опрокинулась на бок в кювет. На месте погиб 67-летний пассажир маршрутки. Ещё 11 человек из обоих автомобилей получили различные травмы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

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