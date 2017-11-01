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08:45 (мск), источник: Publika.md

С 1 ноября водители обязаны ездить с включенными фарами даже днем

С 1 ноября водители обязаны ездить с включёнными фарами и днём. Национальная патрульная инспекция напоминает, что правило действительно до 31 марта.

Источник: Publika.md

Хотя административный кодекс не предусматривает штраф для водителей за нарушение этого правила, патрульные инспекторы будут их останавливать и предупреждать, для их же безопасности.

А вот водителям, которые не сменят летнюю резину на зимнюю, грозит до тысячи леев штрафа. Эти меры действительны в холодный сезон, который характеризуется нестабильной погодой, осадками и туманами, что существенно уменьшают видимость на дорогах и повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

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