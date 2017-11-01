Три трамвайных маршрута с 1 по 4 ноября временно изменят движение в Краснодаре

— Временные изменения в движении этих трех трамвайных маршрутов в ночные часы вызваны проведением капитального ремонта трамвайного переезда на перекрестке ул. Стасова и ул. Свободной. Для удобства горожан изменения в маршрутах вагонов, следующих через ремонтируемый участок рельсового полотна, будут осуществляться только в ночные часы, — прокомментировали в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

С 1 по 4 ноября с 21.20 по 4.50 трамваи № 6,7 и 22 пойдут по следующим маршрутам:

— трамваи № 6 (от Юбилейного микрорайона) и № 7 (от Западного депо) после 21.20 будут следовать от ул. Ставропольской до конечной остановки «ул. Димитрова» по ул. Титаровской и Воронежской. Обратно вагоны проследуют тем же маршрутом, без заезда на ул. Стасова.

— трамваи № 22 после 21.20 от конечной остановки «ул. Солнечная» будут идти от ул. Ставропольской до конечной остановки «ул. Димитрова» по ул. Титаровской и ул. Воронежской далее в Восточное депо.