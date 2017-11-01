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10:25 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Три трамвайных маршрута с 1 по 4 ноября временно изменят движение в Краснодаре

Краснодар, 1 ноября, KrasnodarMedia. Три трамвайных маршрута временно изменят движение в Краснодаре. В связи с капитальным ремонтом переезда на перекрестке Стасова-Свободная с 1 по 4 ноября в ночное время трамвайные маршруты № 6, 7, 22 временно пойдут по другому пути, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Временные изменения в движении этих трех трамвайных маршрутов в ночные часы вызваны проведением капитального ремонта трамвайного переезда на перекрестке ул. Стасова и ул. Свободной. Для удобства горожан изменения в маршрутах вагонов, следующих через ремонтируемый участок рельсового полотна, будут осуществляться только в ночные часы, — прокомментировали в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

С 1 по 4 ноября с 21.20 по 4.50 трамваи № 6,7 и 22 пойдут по следующим маршрутам:

— трамваи № 6 (от Юбилейного микрорайона) и № 7 (от Западного депо) после 21.20 будут следовать от ул. Ставропольской до конечной остановки «ул. Димитрова» по ул. Титаровской и Воронежской. Обратно вагоны проследуют тем же маршрутом, без заезда на ул. Стасова.

— трамваи № 22 после 21.20 от конечной остановки «ул. Солнечная» будут идти от ул. Ставропольской до конечной остановки «ул. Димитрова» по ул. Титаровской и ул. Воронежской далее в Восточное депо.

Всего в Краснодаре с начала 2017 года отремонтировано более 825 м трамвайного полотна, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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