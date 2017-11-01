Новые правила ПДД вступили в силу в Литве

Источник: Sputnik.by

С 1 ноября до 31 марта на автомагистралях и скоростных магистралях страны максимальная допустимая скорость составит 110 км/ч (до 1 ноября она была 130 км/ч).

На других дорогах — асфальтированных или бетонных — не более 90 км/ч, загородных — не более 70 км/ч.

Помимо этого, водителям до 10 ноября необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, иначе они рискуют лишиться страховки. Машины, на которых используется шипованная резина, должны иметь специальный знак. Использование зимних шин разрешено до 31 марта. Минимально допустимая глубина протектора — три миллиметра.