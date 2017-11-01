На Узбекистан опять надвигается шторм

Источник: Sputnik

«2 ноября на территории Каракалпакстана и Хорезмской области, а 3 ноября в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской областях и Ташкенте ожидается усиление ветра до 17−22м/с (60−80 км/ч). Просим соблюдать меры предосторожности при сильных ветрах», — отмечается в сообщении министерства.

Напомним, что 17 октября в Ташкенте был зафиксирован сильный шторм, в результате которого скончалась жительница Чиланзарского района. В этот день в Ташкенте и Бухарской области наблюдалось усиление ветра до 32 м/с.