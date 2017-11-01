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09:03 (мск), источник: Publika.md

Несколько многоэтажек в Бельцах отключили от канализации, подвалы заполнены сточными водами

Подвалы нескольких многоэтажек в Бельцах заполнены сточными водами. Частная фирма, в ведении которой находится система канализации, просто отключила должников.

Источник: Publika.md

«Если не сливать воду в подвал, затопит квартиры на первом этаже. Пришлось снять заглушки, чтобы все стекало сюда. Иначе трубы просто лопнут».

Люди жалуются на невыносимый запах и боятся распространения инфекции.

«Рядом — детский сад, а тут такая грязь. Это очень опасно».

Администратор домов признает — общий долг жильцов за канализацию превышает 30 тысяч леев.

Представители фирмы говорят, что отключение стало вынужденной мерой.

В экологической инспекции в законности решения сомневаются. Фирме грозит штраф до 40 тысяч леев.

«Пока разлива сточных вод на общественных территориях не было, но очевидно, что пострадал фундамент дома. Отключение было неавторизованным. Такие меры нужно обсуждать в административном совете».

А в центре общественного здоровья подтверждают опасения жильцов.

«Патогены в сточных водах могут стать причиной целого ряда болезней. Не говоря уже о стрессе и психологическом дискомфорте».

В городской мэрии знали о намерениях фирмы, но ничего не предприняли. После приезда нашей съемочной группы дома к канализации подключили.

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