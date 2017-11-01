Детский омбудсмен обратила внимание на голодающих приморских сирот

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе своей рабочей поездки в Приморье прокомментировала ситуацию с недостаточным финансированием питания воспитанников в сиротских учреждениях края. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщалось ранее, 25 октября в своём выступлении перед депутатами краевого Законодательного собрания прокурор Приморского края Сергей Бессчасный обратил внимание на то, что в Приморье выделяется недостаточно денег для полноценного питания воспитанников. По словам Бессчасного, в настоящее время на питание одного ребенка в детских домах из краевого бюджета выделяется 182 рубля в сутки. Вместе с тем, согласно расчётам специалистов, чтобы обеспечить полноценное питание ребёнка, необходимо не менее 271 рубля в сутки.

«Эта проблема мне известна, и она касается не только питания, а вообще средств, выделяемых на ребенка. Может ли он на эти деньги, которые выделяются сегодня полноценно питаться, получать соответствующие реабилитационные и образовательные программы? Руководство региона озвучило этот вопрос, департамент образования также поставил задачу об увеличении совокупного норматива на ребенка. В ближайшее время, можно надеяться, этот норматив будет увеличен. Расходы на ребенка это не то, на чем можно экономить» — заявила Кузнецова.

Что же касается конкретных сроков, то омбудсмен предложила переадресовать этот вопрос администрации Приморского края, добавив, что региональной власти предложено при формировании бюджета на следующий год учесть недостаточность подушевого финансирования на ребенка и исправить эту ситуацию.