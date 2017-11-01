Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Самострою дадут шанс на спасение
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Праздник миллиона огней
09:09 (мск), источник: Восток Медиа

Детский омбудсмен обратила внимание на голодающих приморских сирот

Анна Кузнецова: расходы на ребенка это не то, на чем можно экономить.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе своей рабочей поездки в Приморье прокомментировала ситуацию с недостаточным финансированием питания воспитанников в сиротских учреждениях края. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщалось ранее, 25 октября в своём выступлении перед депутатами краевого Законодательного собрания прокурор Приморского края Сергей Бессчасный обратил внимание на то, что в Приморье выделяется недостаточно денег для полноценного питания воспитанников. По словам Бессчасного, в настоящее время на питание одного ребенка в детских домах из краевого бюджета выделяется 182 рубля в сутки. Вместе с тем, согласно расчётам специалистов, чтобы обеспечить полноценное питание ребёнка, необходимо не менее 271 рубля в сутки.

«Эта проблема мне известна, и она касается не только питания, а вообще средств, выделяемых на ребенка. Может ли он на эти деньги, которые выделяются сегодня полноценно питаться, получать соответствующие реабилитационные и образовательные программы? Руководство региона озвучило этот вопрос, департамент образования также поставил задачу об увеличении совокупного норматива на ребенка. В ближайшее время, можно надеяться, этот норматив будет увеличен. Расходы на ребенка это не то, на чем можно экономить» — заявила Кузнецова.

Что же касается конкретных сроков, то омбудсмен предложила переадресовать этот вопрос администрации Приморского края, добавив, что региональной власти предложено при формировании бюджета на следующий год учесть недостаточность подушевого финансирования на ребенка и исправить эту ситуацию.

Одновременно Анна Кузнецова отметила, что в крае эффективно работают программы по профилактике сиротства детей, родившихся с особенностями развития. По её словам, в Приморье есть «учреждения и специалисты, которые ставят перед собой правильные задачи» для помощи семьям, где есть такие дети.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тарасенко расстался ещё с одним директором департамента
Амурский тигр убил человека в Хабаровском крае
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь