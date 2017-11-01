Воронежских «эвакуаторщиков» обяжут сообщать водителям о местонахождении автомобилей

Источник: РИА "Воронеж"

Компании обяжут сразу размещать на своих сайтах данные об автомобилях, поступивших на штрафстоянку. Правила эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте, регламентируются областным законом «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку».

— Однако установленный порядок не содержал правовых норм, которые прямо регулируют вопросы оперативного получения гражданами актуальной информации о месте нахождения их транспортных средств. Проще говоря, воронежцам сегодня приходится долго выяснять, где находится их автомобиль, — председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Существующая схема не обязывает «эвакуаторщиков» немедленно сообщать владельцам машин, что их автомобиль находится на штрафстоянке. Нарушитель должен сам позвонить в управление ГИБДД по области или в службу 112 и сообщить, что его машину, вероятно, эвакуировали. Диспетчер проверяет, действительно ли переместили автомобиль, и объясняет дальнейшие действия.