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09:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежских «эвакуаторщиков» обяжут сообщать водителям о местонахождении автомобилей

Воронежские «эвакуаторщики» должны будут незамедлительно сообщать водителям, где находятся их машины. Соответствующие поправки приняли на 25 заседании Воронежской областной Думы в четверг, 26 октября. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Компании обяжут сразу размещать на своих сайтах данные об автомобилях, поступивших на штрафстоянку. Правила эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте, регламентируются областным законом «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку».

— Однако установленный порядок не содержал правовых норм, которые прямо регулируют вопросы оперативного получения гражданами актуальной информации о месте нахождения их транспортных средств. Проще говоря, воронежцам сегодня приходится долго выяснять, где находится их автомобиль, — председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Существующая схема не обязывает «эвакуаторщиков» немедленно сообщать владельцам машин, что их автомобиль находится на штрафстоянке. Нарушитель должен сам позвонить в управление ГИБДД по области или в службу 112 и сообщить, что его машину, вероятно, эвакуировали. Диспетчер проверяет, действительно ли переместили автомобиль, и объясняет дальнейшие действия.

— Мы прописали в законе норму, по которой «эвакуаторщики» должны не только иметь официальный сайт, но и незамедлительно в режиме онлайн размещать там данные о том, какое транспортное средство прямо сейчас поступило на хранение. Для удобства автовладельцев мы предложили создать в Воронеже единый сайт, — отметил Владимир Нетесов.

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