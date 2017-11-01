Тех, кто мусорит, будут отслеживать как диких зверей
Жителей Хабаровского края морально готовят к новым мусорным правилам.
Жителей Хабаровского края морально готовят к новым мусорным правилам.
Новый механизм по обращению с отходами начнет действовать в России с 2018 году. В правительстве Хабаровского края уже принята территориальная схема обращения с отходами и готовится нормативная база для выбора регионального оператора. Сейчас идет работа с организациями, занимающимися сбором мусора, которые в дальнейшем станут подрядчиками у регионального оператора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас нежелание управляющих компаний, жителей частного сектора
— На регионального оператора в дальнейшем будет возложена обязанность по созданию инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе по уборке несанкционированных свалок, — уточнил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов. — К сожалению, не всегда получается определить виновника образования свалки, но сейчас этому уделяется большое внимание, и органы власти применяют все новые различные способы, вплоть до установки фотоловушек, которые используются для наблюдений за дикими животными в тайге.
— В Хабаровском крае есть предприятия — переработчики мусора, готовые принять макулатуру, отсортированный пластик и другие виды отходов, которые можно запустить во вторичное производство. Список таких предприятий размещен на сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края, — отметил Сабитов.
У начальника управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирины Дубянской есть надежда, что с внедрением территориальной схемы и началом работы регионального оператора в регионе станет чище.
— Обязанность по заключению договоров на вывоз мусора будет возложена на всех, включая жителей частного сектора, а именно они не желают сейчас заключать такие договоры, объясняя это тем, что сжигают мусор, и этого достаточно. Будет легче отслеживать лиц, организующих несанкционированные свалки и в Хабаровске, — добавила она.
Кстати, в этом году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом экологии, в крае ликвидировано свыше 450 несанкционированных свалок.