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11:34 (мск), источник: Восток Медиа

В Китае станет больше продуктов из Хабаровского края

Ежегодно на азиатский рынок будут выводить минимум двоих производителей.

Источник: РИА "Новости"

Представители Китая и Хабаровского края договорились, что регион увеличит ввоз продуктов питания в Поднебесную. До конца года три предприятия начнут поставлять свою продукцию в соседнюю страну: это компании, которые производят мороженое, растительное масло и соки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас из 299 предприятий пищевой промышленности региона всего четыре реализуют свой товар на рынке стран АТР. Краевые власти планируют выводить на него минимум по две компании в год.

«На китайский рынок тяжело выходить, потому что там повышается качество продуктов, конкуренция высокая и, в первую очередь, с нашими соседями — Амурской областью, ЕАО, Приморского края. Они нас очень сильно давят, даже московские компании начали поддавливать. Также меняется китайское законодательство», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Чтобы исправить ситуацию, производители из Хабаровского края намерены не только улучшать качество своих продуктов, но и расширять ассортимент, а также улучшать дизайн упаковки. До конца года облик изменит товар восьми компаний.

«В области пищевой и перерабатывающей промышленности у нас с Хабаровским краем есть большой потенциал, который нужно использовать. Российские продукты очень популярны в Китае. Их ценят, потому что они экологичные и качественные. Ваш президент Владимир Путин передал нашему президенту Си Цзиньпину мороженое, поэтому оно сейчас очень популярно», — отметил генеральный консул КНР в Хабаровске Го Чжицзюн.

Главной проблемой экспорта российских продуктов в КНР он так же назвал разницу в законодательствах двух стран. Этому вопросу уделили отдельное внимание на встрече с главой комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сейчас самыми популярными у китайских потребителей являются пиво, водка, мёд, пряники, печенье и конфеты, минеральная вода, дикоросы и рыба.

Китайская сторона не только готова покупать продукцию в Хабаровском крае, но и представлять свою. Агентство писало, что производители из Поднебесной представят свои продукты на выставке-ярмарке «Наш выбор 27» в 2018 году. На это событие и на фестиваль мороженого, который пройдёт в августе пригласят китайских туристов.

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