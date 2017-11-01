Главе краевой филармонии грозит 10-летний срок заключения, заявили в ФСБ

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю уточнили, что генеральный директор филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной.

Она призналась в причастности к мошенничеству и присвоении более 10 млн рублей. В настоящее время устанавливается точная сумма хищения.

«Следователями УФСБ устанавливается ее осведомленность, а также причастность к преступной схеме в краевой филармонии. На данный момент она совместно с адвокатом подготовила заявление, в котором призналась в участии в данной схеме и совместно с адвокатом пришла в следственный отдел», — заявила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении гендиректора филармонии уголовного дела. В течение недели будет избрана меру пресечения.

«Данное преступление относится к тяжким, соответственно, Юлии Кулаковой грозит срок до 10 лет лишения свободы», — уточнила пресс-секретарь управления федеральной службы безопасности.