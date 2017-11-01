На шести федеральных трассах Ленобласти ограничат движение 1 ноября

А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;.
— км 145 (путепровод) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт и замена СБО.
А-181 «Выборг -Светогорск»:
— км 10−15 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 09.00 до 20.00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»
— км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги.
Р-21 «Кола»
— км 67−74 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 18:00, очистка СВЭ;.
— км 26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП;.
М—10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 630 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций на обочине;.
—км 8 правая сторона г. Тосно ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, установка бордюрного камня.
Р-23
— км 32 — 58 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.
— км 161 — 162 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, замена МБО.