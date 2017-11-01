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10:19 (мск), источник: ivbg.ru

На шести федеральных трассах Ленобласти ограничат движение 1 ноября

Пресс-служба «Росавтодора» сообщает, что 1 ноября 2017 года в Ленобласти ограничат движение на шести федеральных трассах.

Источник: AP 2017

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;.

— км 145 (путепровод) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт и замена СБО.

А-181 «Выборг -Светогорск»:

— км 10−15 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 09.00 до 20.00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 67−74 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 18:00, очистка СВЭ;.

— км 26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП;.

М—10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 630 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций на обочине;.

—км 8 правая сторона г. Тосно ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, установка бордюрного камня.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь:

— км 32 — 58 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.

— км 161 — 162 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, замена МБО.

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