Утром дороги Петербурга покрылись коркой льда

Источник: Аргументы и факты

1 ноября в Северной столице похолодание и гололедица. Столбик термометра в течение дня не поднимется выше +1 градуса. Осадков не предвидится.

МЧС предупреждает пешеходов и водителей Петербурга о нелегкой обстановке на дорогах. В среду утром трассы покрылись наледью из-за ночного мороза.