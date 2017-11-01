Утром дороги Петербурга покрылись коркой льда
МЧС предупреждает водителей об опасности на скользких дорогах.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МЧС предупреждает водителей об опасности на скользких дорогах.
1 ноября в Северной столице похолодание и гололедица. Столбик термометра в течение дня не поднимется выше +1 градуса. Осадков не предвидится.
МЧС предупреждает пешеходов и водителей Петербурга о нелегкой обстановке на дорогах. В среду утром трассы покрылись наледью
Автовладельцев просят проявлять бдительность, не забывать соблюдать дистанцию и скоростной режим во время движения.