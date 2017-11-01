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10:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Утром дороги Петербурга покрылись коркой льда

МЧС предупреждает водителей об опасности на скользких дорогах.

Источник: Аргументы и факты

1 ноября в Северной столице похолодание и гололедица. Столбик термометра в течение дня не поднимется выше +1 градуса. Осадков не предвидится.

МЧС предупреждает пешеходов и водителей Петербурга о нелегкой обстановке на дорогах. В среду утром трассы покрылись наледью из-за ночного мороза.

Автовладельцев просят проявлять бдительность, не забывать соблюдать дистанцию и скоростной режим во время движения.

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