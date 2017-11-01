Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
12Праздник миллиона огней
10:34 (мск), источник: Newslab.ru

До КРЯКК можно будет добраться на бесплатных автобусах

Автобусы будут отправляться от городских библиотек в прямом и обратном направлениях.

Источник: РИА "Новости"

В дни проведения XI Красноярской ярмарки книжкой культуры (КРЯКК) от краевых библиотек до МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.

Автобусы будут отправляться от трёх библиотек в прямом и обратном направлениях:

от Государственной универсальной научной библиотеки (ул. Карла Маркса, 114); от Красноярской краевой молодёжной библиотеки (ул. Щорса, 46, пр. Металлургов, 22); от Красноярской краевой детской библиотеки (ул. Корнетова, 2).

Расписание движения автобусов также размещено в указанных библиотеках. Автобусы будут обозначены стикерами.

Напомним, в районе МВДЦ «Сибирь» проходят автобусные маршруты № 27 «Междугородний автовокзал — пос. Водников-Полигон» и № 85 «мкрн. Верхние Черемушки — Ветлужанка».

По улице 78 Добровольческой бригады через остановку «Сбербанк» проходят следующие автобусные маршруты:

№ 50 «Солнечный — Стела»; № 53 «Ветлужанка — ул. Рокоссовского»; № 63 «Солнечный — Академгородок»; № 71 «Спортзал — пос. Таймыр»; № 74 «пос. Шинников — Кардиоцентр»; № 79 «Д/К Кировский — ул. Рокоссовского»; № 81 «ООО «Сибирский элемент» — Железнодорожный вокзал»; № 98 «ЛДК — ОАО «РУСАЛ».

Ежегодно Красноярскую ярмарку книжной культуры, которую организует Фонд Михаила Прохорова при поддержке правительства Красноярского края и администрации Красноярска, посещают более 50 тыс. человек. Тема одиннадцатой книжной ярмарки — «Наука и культура».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в ноябре в Красноярском крае
Директор Красноярской филармонии призналась в мошенничестве с...
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь