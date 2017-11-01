До КРЯКК можно будет добраться на бесплатных автобусах

Источник: РИА "Новости"

В дни проведения XI Красноярской ярмарки книжкой культуры (КРЯКК) от краевых библиотек до МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.

Автобусы будут отправляться от трёх библиотек в прямом и обратном направлениях:

от Государственной универсальной научной библиотеки (ул. Карла Маркса, 114); от Красноярской краевой молодёжной библиотеки (ул. Щорса, 46, пр. Металлургов, 22); от Красноярской краевой детской библиотеки (ул. Корнетова, 2).

Расписание движения автобусов также размещено в указанных библиотеках. Автобусы будут обозначены стикерами.

Напомним, в районе МВДЦ «Сибирь» проходят автобусные маршруты № 27 «Междугородний автовокзал — пос. Водников-Полигон» и № 85 «мкрн. Верхние Черемушки — Ветлужанка».

По улице 78 Добровольческой бригады через остановку «Сбербанк» проходят следующие автобусные маршруты:

№ 50 «Солнечный — Стела»; № 53 «Ветлужанка — ул. Рокоссовского»; № 63 «Солнечный — Академгородок»; № 71 «Спортзал — пос. Таймыр»; № 74 «пос. Шинников — Кардиоцентр»; № 79 «Д/К Кировский — ул. Рокоссовского»; № 81 «ООО «Сибирский элемент» — Железнодорожный вокзал»; № 98 «ЛДК — ОАО «РУСАЛ».