До -24 градусов похолодает по Иркутской области 2 ноября

По прогнозам Гидрометцентра, 2 ноября в северных районах местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах будет туманно. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -11, -16 градусов, местами до -19, -24 градусов, в западных районах при натекании облачности до -7 градусов. Днем потеплеет до +1, +6 градусов, в пониженных формах рельефа до -2 градусов, в северных и верхнеленских районах до 0, -5 градусов, местами до -10 градусов.