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12:05 (мск), источник: АиФ Иркутск

До -24 градусов похолодает по Иркутской области 2 ноября

Местами возможны осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 71% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Похолодание ожидается в ближайшие сутки в Приангарье.

По прогнозам Гидрометцентра, 2 ноября в северных районах местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах будет туманно. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -11, -16 градусов, местами до -19, -24 градусов, в западных районах при натекании облачности до -7 градусов. Днем потеплеет до +1, +6 градусов, в пониженных формах рельефа до -2 градусов, в северных и верхнеленских районах до 0, -5 градусов, местами до -10 градусов.

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