В Омской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщило о ситуации по заболеваемости ОРВИ в Омской области.

Эпидемический сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями все еще продолжается. Впрочем, специалисты утверждают, что это свойственно для осени.

Однако омичи стали болеть меньше. Так, за неделю с 23 октября по 29 октября 2017 года было зарегистрировано 8 043 случая заболевания ОРВИ. Отметим, неделей ранее регион он находился на пороге эпидемии — число заболевших тогда едва не переступило эпидемический порог. Тогда уровень заболеваемости был на 2,4% ниже эпидпорога.