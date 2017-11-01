В Омской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ
Не исключено, что омичи стали меньше болеть
Не исключено, что омичи стали меньше болеть
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщило о ситуации по заболеваемости ОРВИ в Омской области.
Эпидемический сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями все еще продолжается. Впрочем, специалисты утверждают, что это свойственно для осени.
Однако омичи стали болеть меньше. Так, за неделю с 23 октября по 29 октября 2017 года было зарегистрировано 8 043 случая заболевания ОРВИ. Отметим, неделей ранее регион он находился на пороге эпидемии — число заболевших тогда едва не переступило эпидемический порог. Тогда уровень заболеваемости был на 2,4% ниже эпидпорога.
В основном омичи заражаются негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и вирусами парагриппа. Согласно данным лабораторного мониторинга, гриппа в Омской области пока нет, на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая.